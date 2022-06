La revetlla de Sant Joan tindrà, demà, a Manresa cinc versions diferents per gaudir-la. A banda de la revetlla sense petards i de la rebuda de la Flama del Canigó, hi haurà festes a Cal Gravat, a la plaça Gispert i al parc de la Seu.

La revetlla infantil sense petards, organitzada per Imagina’t i per l'Ajuntament de Manresa a la plaça Major, començarà a les 8 del vespre amb l’espectacle ZUM, de la companyia La Tresca i la Verdesca, i acabarà a les 9 amb l’encesa d’una foguera. La proposta de La Tresca i la Ventresca és un espectacle musical molt participatiu amb cançons i danses. Els tres membres del grup, vestit d’abelles, canten i toquen en directe un ampli ventall d’instruments. L’acció passa fora de l’escenari, de manera que es fa protagonista la gent que assisteix a l’espectacle mitjançant la participació a través de la música. Enguany, aquesta revetlla torna al seu espai tradicional, després de dues edicions marcades per la pandèmia. El 2020 no es va celebrar i l’any passat es va fer al pati de l’Anònima amb diverses restriccions sanitàries

Abans, la Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda a les 5 de la tarda a la Muralla de Sant Domènec (davant del teatre Conservatori), des d’on es durà fins a la Plana de l’Om, on serà custodiada fins al vespre, amb cançons i danses dels Països Catalans, per portar-la a la plaça Major en cercavila a 2/4 de 8 del vespre. Allà, després de l’encesa del peveter, el músic i gramàtic nord-americà Lou Hevly farà la lectura del missatge d’enguany, escrit per l’activista i promotor cultural valencià Eliseu Climent, que reivindica la importància de la llengua i el foc en la nostra cultura: "Els catalans, del nord i del sud, de ponent i insulars, som un poble que camina. Caminem per conèixer i per estimar el país. Caminem, també, com a expressió d'una resistència radicalment pacífica i revolucionària. Som de pas contundent, marcat, inflexible, que ens uneix com a poble en un sol crit, llimant divergències, acostant mirades. Caminar ha esdevingut un signe d'identitat propi, un gest de llibertat en el procés cap a la sobirania nacional".

Tot seguit, la coral Refilets interpretarà Muntanyes del Canigó i altres cançons populars. Ho organitza Òmnium Bages-Moianès, que convida tothom qui vulgui a recollir la flama per encendre les fogueres de barris i pobles.

A la plaça Gispert, hi haurà jocs de carrer a les 7 de la tarda, sopar popular a les 9 del vespre (tiquets anticipats a l’Azina; 8 euros) i concert i punxa discs a partir de les 10 de la nit. L’organitzen: SEPC Manresa, Arran Manresa, Endavant Bages, COS i CUP Manresa.

Al barri de Cal Gravat, a les 9 del vespre, a la plaça de Josep Lluís Sert, es farà l’encesa d’una foguera amb la Flama del Canigó, amb coca, xocolata i mistela per a tothom. Forma part de les festes d’estiu de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent.

Al parc de la Seu la revetlla organitzada pel Sielu amb la col·laboració de l'Ajuntament inclourà concerts en directe amb The Sun Cats (20.30 h), S’Temple Bar (22.30 h), Mister Rombo (00 h) i Legoteque (2.30 h) i plats cuinats per l’empresa de menjar especialitzada en croquetes Les Quetes entre les 8 del vespre i les 12 de la nit. L'entrada és gratuïta.

Recomanacions

Amb motiu de les revetlles de Sant Joan, de Sant Pere i de Sant Jaume, els pròxims dies 24 i 29 de juny, i 25 de juliol, respectivament, l’Ajuntament de Manresa estableix una sèrie de condicions, recomanacions i consells per minimitzar es riscos de l’encesa de les fogueres i l’ús dels productes pirotècnics.

Les fogueres que es facin durant la revetlla, amb prèvia autorització, s’hauran de situar en una superfície empedrada o asfaltada, amb una capa protectora a sota de sorra de 20 cm en un carrer de terra. No s’autoritzaran fogueres en terrenys situats a menys de 500 metres de zones arbrades o a menys de 15 metres de les façanes, vehicles aparcats, de pals i línies de conducció aèria de serveis o subministraments i qualsevol mena de mobiliari urbà.

Pel que fa a la utilització de petards, els productes es divideixen en tres categories: artificis de pirotècnia de risc baix (s’estableix que l’edat mínima per adquirir-los i usar-los és de 12 anys), de risc mitjà (s’estableix que l’edat mínima és de 16 anys) i de risc alt (s’estableix que l’edat mínima per utilitzar-los és de 18 anys). L’Ajuntament adverteix que les persones que manipulin productes pirotècnics hauran de prendre les mesures adients per tal d’evitar danys, tant a les persones com als béns municipals i privats i dona consells als veïns.