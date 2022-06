El cartell de la Festa Major de Manresa celebra els 40 anys del correfoc

El fons vermell representa el foc. Foc que deixa anar fum que acaba dibuixant la cara del protagonista de la Mostra del Correfoc: el Boc. S’ha presentat públicament aquest dimecres.

Així és el cartell de la Festa Major de Manresa d’aquest any. Obra de l’artista conceptual Biel Bahí, es vol afegir a la celebració dels 40 anys del primer correfoc de Manresa.

La imatge del cartell s’ha realitzat amb aiguades tot deixant que el propi pigment negre flueixi per crear formes orgàniques emulant les formes que fa el fum. La decisió del color negre s’ha pres per representar la pólvora i alhora ajudar a crear un contrast clar amb el color base del cartell.

Segons el seu autor, aprofitant els 40 anys de correfoc va pensar quina imatge podria ser més representativa de la cercavila de foc i es va escollir el Boc perquè «uneix totes les figures del correfoc i dona molta entitat».

La figura del Boc es va crear el 1984. Apareix només el dia de la Mostra del Correfoc esperonant a les figures i bestiari de Xàldiga a fer esclatar la festa. Tot acompanyat de coreografia i, sobretot pirotècnia.

El personatge representa el poder maligne davant del qual ballen i li mostren el seu foc els dimonis i dracs.

Biel Bahí és un artista de Manresa que desenvolupa elements gràfics per a projectes audiovisuals com videojocs o pel·lícules durant la fase de preproducció. Anteriorment, ha estat implicat en altres projectes, com il·lustracions per a llibres, il·lustració tèxtil o disseny d’elements gràfics per a apps i jocs educatius.

Es dona la circumstància que Bahí forma part de Xàldiga des de petit. Ha sigut una feliç coincidència que hagi hagut de dissenyar el cartell dedicat, precisament, al correfoc, segons ha assegurat.

La imatge de la Festa Major de Manresa 2022 estarà present en les cartelleres ciutadanes, les banderoles i en el programa de festa major. És previst editar 45.000 programes, que es distribuiran a les bústies de la ciutat a partir d’inicis d’agost.

La Festa Major de Manresa d’enguany recuperarà els actes multitudinaris que es van haver de suspendre els dos darrers anys per la pandèmia. És el cas del correfoc, que l’any passat es va reconvertir en un espectacle de pirotècnia. També del correaigua o el castell de focs a l’Agulla.