El servei educatiu del Parc de la Séquia ha atès 9.640 alumnes aquest curs

La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, sota la marca Parc de la Séquia, ha atès 9.640 alumnes que han realitzat activitats en els diferents equipaments que gestiona.

En les activitats i els tallers, visites guiades i cursos que ofereix per als centres educatius s'hi treballa principalment l'aigua, la història, les ciències naturals i les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Cada any el Parc de la Séquia elabora un catàleg de visites i tallers adreçat a l'alumnat de tots els nivells, des dels 3 fins als 18 anys.

Les activitats es revisen i se n'actualitzen les competències.

Enguany, per al curs 2022-2023 s'han incorporat a cada activitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats.

Del total d'activitats que s'hi ha fet, 5.686 eren d'alumnat de centres de la comarca del Bages, majoritàriament de Manresa, 1.451 de centres del Vallès Occidental i 1.013 del Barcelonès.

Aquesta obertura fora de la comarca respon a la voluntat del Parc de la Séquia de ser un referent per a tot el territori a nivell educatiu.

Per això des de fa uns quants cursos s'ha acollit al programa Argonautes de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural que bonifica el transport als centres educatius considerats d'alta complexitat. Aquest curs se n'han beneficiat 1.096 infants.

El Parc de la Séquia també participa, mitjançant el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, en el projecte Apadrinem la Séquia, que ha arribat a 250 infants de primària. Juntament amb l'IES Pius Font i Quer i la Salle s'ha col·laborat en el programa Aprenentatge i servei, gràcies al qual una vintena d'alumnes han après com reduir la petjada ecològica i han donat a conèixer espais naturals gestionats pel Parc de la Séquia com el bosc de Can Font.