Manresa es retroba amb la revetlla

L’any passat la revetlla infantil sense petards a la plaça Major es va traslladar a l’Anònima, amb inscripció prèvia, mascareta i grups bombolla. L’any anterior no es va fer. Ahir al vespre, per fi, es va celebrar amb normalitat en la seva 23a edició. Abans, va tenir lloc l’arribada de la Flama del Canigó a la plaça, que va aplegar poc més d’un centenar de persones. Un públic eminentment gran que va viure amb emoció un acte carregat de simbolisme que els dos anys anteriors s’havia fet amb restriccions per culpa de la covid.

La primera parada de la Flama del Canigó un cop a Manresa, en un acte organitzat per Òmnium i conduït per Llorenç Planes, va ser a la Plana de l’Om, on van actuar Tradiball Endansa amb l’acompanyament musical del grup Giravolt, i el Taller de cançons de l’Ajuntament de Manresa que, entre músics i públic, va aplegar un centenar de persones.

Abans de 2/4 de 8 del vespre, amb puntualitat britànica, es va fer l’encesa del peveter instal·lat a la plaça Major amb la Flama portada per membres de la junta d’Òmnium al Bages-Moianès. Un cop encès, diverses persones s’hi van voler fotografiar. Enguany, el missatge llegit arreu de les terres de parla catalana tenia el segell de l’activista i promotor cultural valencià Eliseu Climent, que va llegir Lou Hevly, músic i gramàtic nord-americà establert fa anys a Manresa. Al text, Climent fa una apassionada defensa de la llengua -«en tenim una, nacional i innegociable; la que ens uneix i ens identifica: el català de base que fonamenta la nostra cultura, que vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres ideals i que es ramifica en una multitud de fórmules locals que l’endolceixen i el fan ric»- i també de tradicions com la revetlla de Sant Joan i l’excursionisme del qual beu la Flama del Canigó cada any per arribar a tot el territori català.

La coral Refilets, amb Muntanyes del Canigó, La Sardana de les monges i l’himne Els Segadors, que va acabar amb un «Visca Catalunya lliure!, va donar pas a l’actuació de La Tresca i La Verdesca amb l’espectacle ZUM dins de la revetlla infantil, que va portar a un relleu del públic, amb l’arribada de pares, mares i fills. També més d’un centenar de persones. Joan Vilà, d’Imagina’t, va presentar l’actuació i va animar a gaudir-ne. Va avisar que, quan faltessin un parell de cançons per acabar, s’encendria la foguera que ja hi havia muntada al mig de la plaça. Després d’assajar una mica, va engegar l’espectacle, que en va tenir prou amb una cançó per posar-se el públic a la butxaca. Abans, els artistes van felicitar Imagina’t pels seus 45 anys programant espectacles infantils a Manresa.

Ahir també hi havia previstes revetlles a Cal Gravat, a la plaça Gispert i al parc de la Seu.