Per celebrar les festes de Sant Pere enguany no es desviarà el trànsit de la carretera de Santpedor. Tindran lloc del 29 de juny al 3 de juliol al parc de Can Font. L’associació de veïns ha aprofitat la proximitat de la celebració per posar sobre la taula que el barri no disposa de cap espai per organitzar actes concorreguts sense causar molèsties de trànsit.

El parc de Can Font és un espai mediambientalment valuós, però no és una ubicació adequada per les limitacions d’activitats pirotècniques o de serveis lògiques en una zona de natura.

L’entitat veïnal presidida per Carles Boix ha fet pública la situació i, també, que l’Ajuntament els ha demanat no fer les festes a la carretera de Santpedor «per no haver de tallar el trànsit i afectar el transport públic». L’entitat ha recordat que el barri, a diferència d’altres, no disposa de cap lloc ni plaça on organitzar festes ni esdeveniments sense que causin molèsties de trànsit i veïnals». Per això l’entitat veïnal treballarà «perquè l’espai que hi ha entre l’avinguda dels Dolors i el carrer Zamenhof pugui ser una plaça polivalent on s’hi puguin trobar diferents propostes i per a tots els públics». Aquest any, però, faran la festa al parc de Can Font «i aprofitarem per reivindicar-lo com a espai verd i d’esbarjo que cal respectar».

Expliquen que donada la fragilitat del lloc el servei de bar es farà amb una food truck, el ball acabarà a 2/4 d’1 de la matinada i es demanarà que no es porti cap tipus de pirotècnia a la celebració per evitar ensurts.