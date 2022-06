L’any vinent sortiran els primers metges formats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Els estudis s’imparteixen a Vic els dos primers cursos. A can Baumann, molt a prop de l’hospital de Vic. Els quatre restants, entre Vic i Manresa. En el cas de la capital del Bages, a la unitat docent de l’Hospital de Sant Joan de Déu. També es fan simulacions a la FUB.

La Facultat de Medicina és la culminació del projecte de la universitat de Vic, segons l’opinió de Josep Arimany, president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut que és qui gestiona Medicina. Afirma que la federació universitària entre Vic i Manresa va ser clau per poder oferir uns estudis que han tingut un gran impacte. Considera que ha enfortit la xarxa assistencial a Vic i a Manresa, ara centres amb més «capacitat d’atraure talent i professionals». Destaca la creació del centre de recerca IRIS que «comportarà optar a més recursos per tirar endavant projectes». «El pal de paller ha sigut Medicina».

Una llarga demanda

Arimany recorda que fa 10 anys «tothom ens deia que estàvem bojos per demanar una Facultat de Medicina. Vaig tenir moltes crítiques i em deien que sobraven metges. Ara resulta que en manquen i s’ha demostrat que no ens vam equivocar gens». Segons Arimany, «si et guies per preceptes com legislatures no vas en lloc. S’ha de tenir una visió de futur i a més llarg termini». Un detall: a l’últim curs Medicina de la UVic-UCC va rebre 1.103 sol·licituds per seguir els estudis per tan sols 142 places. La nota de tall era de 12,390 sobre 14.

Abaratir matrícules

Rebaixar el preu de la matrícula dels estudis és «una assignatura pendent», detalla Arimany. Actualment costa uns 13.000 euros l’any, en funció dels crèdits que es facin, i «això no pot ser», opina. Abaratir les matrícules de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya és un els objectius de la institució i de les negociacions que manté amb la Generalitat per renovar el conveni de col·laboració.