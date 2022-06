La residència d’avis del barri de la Sagrada Família, a Manresa ha celebrat el seu 34è aniversari de funcionament al costat de la gent gran de la ciutat.

Es va programar un concert i també un sopar a la fresca. Però abans la potència del tenor José Alberto Aznar no deixés clavats els assistents a la cadira, hi van haver els parlaments de Rossend Coll com a president, Yesmine Regués com a directora i l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy.

Rossend Coll, amb el pinzell gruixut es va adreçar tots els assistents amb agraïment però, també, va qüestionar sense embuts que «les residències encara som la pobra de la galleda, i només rebem atenció o ajuts... si en queda».

La denúncia dels serveis a la vellesa entesos com un negoci va ser una altra crítica, així com també les diferències salarials en els convenis i en el finançament de centres amb voluntat pública, com el de la Sagrada Família. «Recollim allò que sembrem», va sentenciar. «Sobretot perquè tots volem arribar a vells».

Després, el tenor Aznar es va capbussar en el seu repertori des de la seva Granada fins a la Rosor o algunes cançons d’en Serrat o Nino Bravo. En acabar van fruir d’un sopar a base de mongetes, escalivada i botifarra.