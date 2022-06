Una firma alemanya edita el llibre de minerals pensat a la UPC de Manresa

Una editorial alemanya especialitzada en temes acadèmics, Springer, va saber que a Manresa s’havia editat un llibre molt didàctic sobre elements i recursos minerals, aplicacions i reciclatge. S’hi va interessar, igual que els seus autors, tots ells vinculats a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, i l’ha acabat publicant. El 2011 es va publicar en català i se’n va fer dues edicions. Posteriorment es va editar en castellà. I ara també es pot trobar, en versió actualitzada, en anglès.

Els autors són el fins fa poc professor de Geologia de la mateixa Politècnica a Manresa, Joaquim Sanz; la doctorand en Recursos Naturals i Medi Ambient, Nor Sidki-Rius; i la també geòloga Abigal Jiménez. A les primeres edicions en català i castellà també hi va participar Oriol Tomasa, aleshores estudiant d’enginyeria.

Springer és la segona editorial més antiga del món. Està especialitzada en temes acadèmics i es va interessar pel llibre. Els autors hi van contactar «i ens van dir que, atès que seria una edició d’àmbit mundial, hauríem de completar la informació». El llibre Elements i recursos minerals. Aplicacions i reciclatge explica de forma pedagògica les característiques dels minerals, les seves aplicacions en la vida quotidiana, i el reciclatge de cadascun dels elements.

Ara la informació s’ha completat amb temes com a quin lloc es troben els minerals en qüestió, quins jaciments s’estan explotant actualment, els principals països productors, i la importància del seu reciclatge i l’estalvi que representa. «Es tracta d’una informació acurada i posada al dia», comenta el mateix Sanz. Inclou bibliografia per si es vol buscar més informació sobre un material en concret. La versió en llibre és de tapa dura i edició acurada. També hi ha la versió digital, que es ven per capítols o temàtica.

Dos anys de feina

Per actualitzar el llibre hi han treballat durant els darrers dos anys Sanz, Tomasa, Sidki-Rius i Jiménez amb la «idea principal que amb aquests llibres es difon un estil pedagògic que és diferent dels clàssics de geologia que hi ha actualment». Igual que en la versió inicial, «la vessant pedagògica és primordial, i això li dona atractiu», comenta Sanz.

La primera versió del llibre va néixer quan mestres i professors que visitaven el Museu de Geologia Valentí Masachs de la Politècnica a Manresa «demanaven quin llibre podien consultar per ampliar la informació». Llavors va ser quan a Sanz se li va acudir escriure Elements i recursos minerals. Aplicacions i reciclatge. Es va presentar públicament a principis del 2012 en un acte a la Plana de l’Om. Se’n va fer dues edicions i posteriorment es va traduir al castellà «però posat al dia, perquè, per exemple, el tema de les aplicacions evoluciona constantment». Ara és d’abast mundial.