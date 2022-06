Recuperació plena de la presencialitat, increment de l es activitats, més tastos gastronòmics i la inclusió d’actes pensats per a professionals, com una trobada entre productors i restauradors. Són algunes de les característiques de la sisena edició de la Festa del Tomàquet del Bages, que se celebrarà del 18 al 23 de juliol, que inclourà jornades tècniques, un ‘showcooking’, visites guiades a productors, caminades, activitats gastronòmiques i culturals i el tradicional Mercat del Tomàquet, el dissabte 23 de juliol, que es farà coincidir amb la Refesta del Camí Ignasià.

Els llegums seran el producte estrella convidat d’aquesta edició.

En total, el programa reuneix prop d’una vintena d’activitats, cosa que representa un increment de l’oferta respecte les edicions passades. L’objectiu de la festa és donar a conèixer els productors i productores d’horta i les diverses varietats de tomàquet que conreen, així com reflexionar sobre els principals reptes de la pagesia i del sistema agroalimentari en general. La festa també permet generar xarxes col·laboratives entre productors, distribuïdors i ciutadania i contribuir a la dinamització del comerç local i el Centre Històric.

Enguany, el programa incorpora activitats relacionades amb Ignasi, aprofitant la commemoració de Manresa 2022. El programa, a més, manté l’aposta d’ampliar les activitats fora del municipi de Manresa. Així, a banda d’una sessió inaugural a Sant Benet de Bages, es farà una visita guiada a un productor de Castellbell i el Vilar. Podeu consultar totes les activitats a la pàgina web de la Festa del tomàquet.

El Mercat del Tomàquet, acte central

Com cada any, l'acte central de la festa tornarà a ser el Mercat del Tomàquet, que es durà a terme dissabte 23 de juliol, de 9 h a 14h. Enguany, a causa de les obres a la Plaça del Puigmercadal, canviarà d’ubicació, de manera que es traslladarà al Passeig Pere III, davant del Casino. Comptarà amb productors i productores de Manresa i comarca, que muntaran la seva parada per vendre directament als visitants.

Com a novetat, el mercat ampliarà els productes que s’hi oferiran. Els pagesos, a banda del tomàquet, portaran, cadascú d’ells, un altre producte de l’horta. També hi haurà representació de llegums i altres productes de proximitat. L’objectiu és donar a conèixer altres productes de la comarca, sense perdre l’essència de la festa, que té el tomàquet com a element estrella.

Com a actes paral·lels del Mercat, hi haurà un esmorzar de forquilla, amb el llegum com a producte estrella, tastos de cervesa i formatge, un taller d'extracció de llavors i la col·laboració de "Cuinetes confinades", un grup de persones que, des de la pandèmia, proposen un repte setmanal amb un ingredient principal. En aquest cas, faran un repte amb tomàquet i explicaran com cuinar diversos plats amb aquest producte.

Obertura turística

Aprofitant l'any ignasià, durant la setmana s'han incorporat actes vinculats a Ignasi. El màxim exponent serà dissabte: els visitants de fora de la ciutat podran gaudir d'un dia complet amb el Mercat del Tomàquet al matí (amb diversos actes paral·lels) i la Refesta, la Festa del Camí Ignasià, la celebració per commemorar les festes de canonització de Sant Ignasi. La Refesta començarà a partir de les 19h i acabarà a mitjanit. Omplirà el Centre Històric de cultura popular, música dansa, circ, imatgeria i pirotècnica, amb un concert final de Roba Estesa i Strombers al Passeig del Riu. Més informació al web de Manresa 2022.

S’amplien els tastos i actes gastronòmics

La gran qualitat del tomàquet del Bages fa que la millor targeta de presentació sigui el tast del producte. Aquest any, es podran fer tastos gastronòmics en una desena d’actes. Maridatge de tomàquets i vins a l’Espai 1522 (20 de juliol), pinxo-pote als bars de l’Antic (20 de juliol), Sopar del Tomàquet al parc de la Seu (21 de juliol) i una caminada nocturna per la Séquia, amb tast inclòs (22 de juliol) són algunes de les activitats amb tast. Cal destacar també el tastet que es podrà fer, el 21 de juliol, del primer producte local que surti de l'Obradora, l'obrador compartit de la Catalunya Central que just ha iniciat ara la seva activitat.

Inclusió d’activitats pensades per a professionals

La festa inclou activitats pensades per a professionals, com ara una trobada entre productors i restauradors del Bages, organitzada per la revista Proper i Bages Impuls, i que s’inclou per primera vegada a la Festa del Tomàquet. La intenció d'aquesta trobada és que, de mica en mica, els restauradors locals vagin introduint el producte local a les seves cartes, com ja han anat fent amb els vins de la DO, per exemple. La trobada es farà el primer dia de la festa, que tindrà lloc a Món Sant Benet, de 18 a 20h, amb un showcooking amb restauradors de la comarca, gratuït i obert a tothom. Posteriorment, de 20 a 22h, hi haurà la tercera trobada de cuiners i productors del Bages, als horts de Sant Benet.

Visites guiades a productors de Manresa i Castellbell

L’edició d’enguany tornarà a incloure visites guiades a explotacions hortícoles, tant a Manresa com, el 20 de juliol, a Castellbell i el Vilar (al Mas del Puig), per veure com treballen i el producte que ofereixen. El programa inclou caminades, el 19 de juliol, per un tram del Camí de Sant Ignasi, de la Culla a la Salut, que inclourà visites a pagesos de Viladordis.

Projecció de la pel·lícula “Alcarràs”

D’altra banda, la Festa del Tomàquet projectarà la pel·lícula “Alcarràs”, el film de Carla Simon que ha triomfat a la Berlinale, que ha aconseguit posar la problemàtica de la pagesia i el relleu generacional en el centre del debat. Es projectarà el 22 de juliol a les 19h, en un cinefòrum organitzat a la Sala Plana de l’Om. Per últim, la Festa tornarà a incloure jornades tècniques per parlar de varietats locals i del preu i el valor dels aliments.

El llegum, producte convidat

La Festa del Tomàquet manté l’aposta pel producte convidat, amb la voluntat de donar a conèixer els diversos productes que es cultiven a la comarca. Enguany, seran els llegums, un grup d’aliments valuosos des del punt de vista nutrinacional, amb molta versalitat gastronòmica i econòmicament molt accessibles. Al Bages i a la resta de la Catalunya Central n’hi ha diverses varietats, com la mongeta de Castellfollit, el cigronet de Mura o el cigronet de l’Alta Anoia.

Tots els detalls de la Festa del Tomàquet s’han donat a conèixer aquest matí en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, i de representants d’algunes de les entitats que formen part de la comissió organitzadora. A banda d’Aloy, han intervingut la directora de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, Laia Muns Serra; i el responsable de la revista Proper, Xavier Olivé Ramon. La roda de premsa ha tingut lloc a la Casa de la Culla, que és el punt d’inici d’algunes de les caminades previstes.

La Festa del Tomàquet és organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, MengemBages, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, l’Associació de productors i elaboradors agroalimentaris del Bages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, l’Era, Parc de la Sèquia, la Fundació Alícia, l'Associació de Defensa Vegetal del Bages, Bages Impuls i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. També col·laboren a la Festa del Tomàquet els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Castellbell i el Vilar.