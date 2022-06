L’oportunitat d’anar a estudiar a l’estranger és una opció que molts estudiants aprofiten durant la seva carrera a la UPC Manresa, ja sigui per motius culturals, per les ganes de marxar de casa o per reforçar la pràctica d’un idioma. De fet, després de la pandèmia, aquest interès ha crescut a bon ritme. Si durant el curs 2019-2020 van marxar tretze estudiants a l’estranger, el gener del 2022 ja en van marxar divuit. Vol dir que la xifra encara ha pogut augmentar fins a trenta-cinc o quaranta fins a final de curs.

Les ganes de marxar després de moltes restriccions, una oferta atractiva, haver perdut la por d’anar a estudiar a l’estranger i el bon nivell d’anglès generalitzat, poden ser alguns motius que ajuden a empènyer l’alumnat a passar un quant temps en una altra universitat per fer el seu treball de final de grau o part dels seus estudis.

Els acords d’intercanvi vigents inclouen universitats de països com Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Àustria, Dinamarca, Holanda, Espanya, Itàlia, Romania, Argentina i Mèxic. La majoria d’alumnes viatgen amb el programa Erasmus +, que ofereix una beca econòmica i els permet alhora fer mobilitat per la Unió Europea, entre d’altres.

El professorat, també

No només l’alumnat pren la decisió de fer algun tipus d’estada a l’estranger, també el professorat. Durant el mes de març passat, Xavier Gamisans, professor de la UPC Manresa i coordinador del projecte europeu LIFE Biogasnet per part de la UPC, i Albert Bartrolí, d’AERIS, han visitat les instal·lacions de l’Association of Municipalities in the Attica Region-Solid Waste Management (ESDNA), situades a Atenes, Grècia. La visita va tenir la participació de Konstantinos Moustakas i Dimitris Malamis, socis del projecte de la National Technical University of Athens (NTUA).

Durant aquesta estada, els socis van discutir i avaluar diferents possibilitats i ubicacions on es podria instal·lar i operar el prototip LIFE Biogasnet, que actualment s’està provant en un ecoparc situat a Cadis. En concret, van visitar una planta de reciclatge mecanicobiològica, gestionada per l’empresa HELECTOR, i una planta de producció d’electricitat a partir de biogàs d’abocador, gestionada en aquest cas per VEAL SA.

Aquest és només un exemple de mobilitat internacional del professorat per participar i visitar projectes internacionals lligats a diferents entitats acadèmiques internacionals. És una oportunitat per establir sinergies amb altres universitats estrangeres i poder ampliar i millorar el seu currículum. És comú, també, el fet que professores i professors de la UPC Manresa assisteixin a congressos d’arreu del món.

Un grau que genera interès

La UPC Manresa té la particularitat que és una de les poques universitats públiques del territori que ofereix el grau en Enginyeria d’Automoció, i això desperta interès. En els últims mesos, el professor Toralf Trautmann, de la University of Applied Sciences Dresden (HTW Dresden), d’Alemanya, ha visitat en un parell d’ocasions la universitat manresana per dur-hi a terme diverses classes i exposicions sobre automoció.

Amb la HTW Dresden hi ha la intenció de buscar una titulació conjunta relacionada amb l’automoció i l’electrònica. Joan Antoni López, sotsdirector de Relacions Internacionals, afirma que «la idea és pensar uns estudis que ofereixin l’opció de ser a les dues universitats. No té per què ser una titulació nova, pot ser part d’un itinerari existent o un complement que et permeti fer estades en dues localitzacions. Sens dubte, tindria un índex d’ocupació elevat en acabar el programa i seria útil per a la comarca, la nostra àrea d’influència i la indústria catalana en general». Tot i haver-hi molts temes a concretar, com la durada, el tipus d’estudis i el finançament, és un projecte que podria fer-se realitat d’aquí a dos a cinc anys.

Sense dubte, el repte és atreure més alumnes internacionals perquè facin la seva estada a Manresa, ja que, de forma general, en aquest cas, els números no són tan elevats com l’alumnat que marxa a fer una estada a l’estranger, segons explica López. La UPC Manresa defensa que probablement hi ajudaria fer una empenta conjunta amb altres institucions de la comarca per potenciar-ne l’atractiu i atreure més estades d’estudiants i professorat al Bages.

Formació experta

La UPC de Manresa també acull professors que hi arriben d’altres universitats per diversos motius. És el cas ja esmentat del Dr. Toralf Trautmann, expert internacional en sistemes avançats d’assistència a la conducció (ADAS), que ha visitat dues vegades Manresa. El març passat va oferir una formació als alumnes de la UPC, fet que va despertar un gran interès en molts estudiants a qui atrau aquesta innovadora branca del món automotriu. Aquesta universitat alemanya, que té un gran laboratori que permet elaborar estudis i projectes relacionats amb l’automoció, sovint té molta oferta per realitzar investigacions en aquestes instal·lacions. La visita del professor Trautmann serveix, també, d’alguna manera, de porta d’entrada en aquest àmbit de l’automoció i de presentació del laboratori de la University of Applied Sciences Dresden per, així, cercar estudiants interessats en la temàtica. Tres alumnes de la UPC Manresa hi han anat aquest any a fer el seu treball de final de grau.

