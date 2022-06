La censura restrictiva de TikTok s'ha cobrat una nova víctima. La plataforma de vídeos breus ha bloquejat el compte Sor Lucía Caram per la difusió per part de la religiosa manresana d'imatges dels migrants morts a Melilla, un contingut dur, però real al cap i a la fi.

Segons ha explicat Caram a aquest diari, TikTok ja li havia censurat altres vegades un parell de vídeos seus. Un, que va protagonitzar amb el Padre Ángel per demanar ambulàncies per al conflicte ucraïnès i que en un segon intent sí que va ser acceptat. L'altre, un clip gravat durant un viatge en autobús cap a Ucraïna i en el qual apareixia una persona que baixava del vehicle per fumar i ella bromejava. "Me'l van censurar perquè deien que promovia les imprudències de trànsit i l'ús del tabac", assegura.

Però en aquesta ocasió, la plataforma ha anat un pas més enllà i li ha suspès temporalment el compte. Els seus vídeos es poden veure, però ella no en pot publicar de nous, en principi, fins al 29 de juny. I li han fet arribar una advertència: "Si tornes a cometre una infracció, és possible que et suspenguem de forma definitiva el teu compte".

Per no esperar i poder continuar opinant i compartint els seus missatges a TikTok, Caram s'ha creat un perfil nou, @lamonjaquilombera.

A la part superior d'aquest article adjuntem el vídeo de la monja que TikTok ha censurat. En ell, parla de la mort d'almenys 37 persones en l’intent de divendres d’entrar a Melilla a través del Marroc. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens. Era el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. Hi va haver més de 300 ferits, a més de les víctimes mortals.