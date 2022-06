Des d’avui i durant 8 setmanes Aigües de Manresa fa obres per millorar el clavegueram i la xarxa d’aigua potable. En el primer cas, es fan al carrer del Dos de Maig, al tram entre els carrers del Cós i Nou de Valldaura; i al carrer de Joan XXIII, al tram entre la plaça de Sant Jordi i plaça del Remei. En el segon cas, a la plaça de Prat de la Riba i l’avinguda dels Dolors.

Al carrer del Dos de Maig es tallarà el trànsit de vehicles entre el carrer del Cós i el carrer Nou de Valldaura, sense afectar les cruïlles. S’invertirà el sentit de circulació del Nou de Valldaura entre el Dos de Maig i el Bruc, de manera que els vehicles accediran a Nou de Valldaura pel carrer del Bruc i en sortiran pel Dos de Maig en direcció a la plaça del Mil·lenari. Es prohibirà l’estacionament en l’àmbit d’afectació de les obres. L’accés als guals afectats al Dos de Maig serà gestionat directament per la direcció d’obra.

El servei Bus Manresa es veurà afectat en la Línia 8 Perimetral- Estacions. És previst que aquests treballs durin quatre setmanes.

Al carrer de Joan XXIII, es tallarà el trànsit de vehicles entre la plaça de Sant Jordi i la rotonda de plaça del Remei (ambdós sentits de circulació), sense afectar el trànsit del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer i de la rotonda de la plaça del Remei. L’accés i sortida de vehicles del passatge de la Mesquita es realitzarà des del Bisbe Comas. Es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres. L’accés i sortida als guals afectats del Joan XXIII es farà des de la plaça de Sant Jordi o del Remei depenent de l’estat de les obres. El servei de bus es veurà afectat en la Línia 4 Font-Valldaura. És previst que els treballs s’allarguin sis setmanes.

A la plaça de Prat de la Riba-avinguda dels Dolors es tallarà al trànsit de vehicles l’enllaç de plaça al carrer de Sallent en ambdues direccions. Els vehicles que circulin pel carrer Sallent en direcció a la plaça de Prat de la Riba es desviaran pel carrer Artés en direcció a la carretera de Vic i plaça de Prat de la Riba. Els vehicles que circulin per la plaça de Prat de la Riba es desviaran per l’avinguda dels Dolors i carrer Artés per accedir al carrer Sallent. S’ocuparà un dels dos carrils de circulació a la plaça de Prat de la Riba a l’altura de l’enllaç amb carrer Sallent.

Per als treballs a l’avinguda dels Dolors es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres per tal de garantir itineraris protegits per a vianants.

En el cas de les afectacions al bus, es poden consultar els recorreguts i les parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50.