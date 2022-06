Més d’un centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Major de Manresa per mostrar el seu rebuig després de la mort d’una quarantena de migrants a Nador en l’intent de saltar la tanca de Melilla.

Un minut de silenci va recordar les persones mortes en el seu intent d’accedir a l’Estat espanyol.

Amb pancartes i crits es va clamar a favor de la igualtat i es va protestar per fets gravíssims com aquest en el que es va qualificar de «guerra contra la migració en la qual les víctimes sempre són del mateix bàndol».

L’acció va exigir que es posi punt i final al rosari de morts a les fronteres, es va reclamar justícia per a les víctimes i la regularització administrativa de les persones migrants i refugiades.

En els parlaments es va recordar que es migra per necessitat i per buscar una vida millor. Era el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. A banda de les morts es van produir tres-cents ferits. Els morts es van produir per la intervenció de les fores de seguretat marroquines durant l’intent de més de 2.000 subsaharians de creuar la tanca de Melilla divendres passat. (Més informació a la pàgina 19).