«Ni els pobles haurien de restar abandonats, ni les ciutats mitjanes perdre la força que històricament i socialment els correspon. Objectius fonamentals per aconseguir que tot Catalunya tingui alhora els avantatges de les ciutats i la qualitat ambiental de les petites poblacions». Amb aquesta premissa, la 4a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Manresa presenta, enguany, un engrescador programa que fixa la mirada en el mapa de Catalunya, en concret, en les ciutats mitjanes com a articuladores del territori. També, en els pobles petits i en les masies. Tindrà lloc entre aquest dijous i dissabte.

L’UCE també tindrà temps de parlar de com informar de la guerra a Ucraïna amb tres periodistes (Lluís Caelles, Cèlia Cernadas i Alfons Cabrera) moderats pel també periodista, i director d’aquest diari, Marc Marcè, i del sentit i la dimensió de l’Església en la societat catalana actual. En aquest cas, de la mà de l’abat de Montserrat, Albert Gasch, i de l’abadessa de sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar.

Pel que fa al nucli central del programa, per l’aula magna de l’Institut Lluís de Peguera, seu de l’UCE, hi passaran Jesús Burgueño, un catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional que, entre d’altres, va formar part de la Comissió d’Experts presidida per Miquel Roca i Junyent, creada pel Govern de la Generalitat per emetre un «Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya», lliurat al Parlament el gener de 2001. Marta Lloret, coneguda a Instagram com la «caçadora de masies», que fa una tasca ingent per recuperar aquest patrimoni tan nostrat i de la qual en podeu llegir una entrevista a la pàgina del costat, i el conegut meteoròleg Tomàs Molina, que tractarà la relació entre el territori abandonat i el medi ambient.

Coincidint amb els 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, les visites i activitats de cloenda de cada jornada tindran lligams amb el pelegrí. La primera, serà una visita guiada a la Seu al capvespre, que oferirà als visitants unes inèdites vistes de la ciutat des de la primera coberta de la basílica a la millor hora per gaudir-ne. També es veurà la posta de sol des del Pou de Llum en un recorregut que començarà a l’Espai 1522 i, el darrer dia, hi haurà tast de vi de la DO Pla de Bages amb productes que s’han anat creant els darrers any lligats a la figura de sant Ignasi de Loiola.

Fins ahir, mig centenar de persones s’havien inscrit a les jornades. Es pot fer a través de la web del Kursaal per a les tres jornades (25 euros), per a dues (dijous i dissabte o divendres i dissabte; 15 euros) o bé per a una de les tres (10).

La gènesi del programa

El coordinador de les jornades, de qui és la reflexió que obre aquest article, és Josep Oliveras (URV). S’estructuren en quatre blocs: dijous, «El marc territorial»; divendres, «Pobles, masies i territori abandonats» i «Entre les grans aglomeracions i els pobles», i dissabte, «Les ciutats mitjanes». Juntament amb Oliveras, vicepresident de l’UCE Manresa, el comitè científic, el que proposa el moll de l’os del programa, l’integren Jordi Casassas (president de l’UCE)i Joan Maluquer (gerent de l’UCE).

A banda, hi ha un comitè organitzador format per l’Ajuntament de Manresa, l’associació Gest! i el director de l’institut Lluís de Peguera que també hi fa aportacions per donar-li una empremta més manresana. És el cas de les visites al capvespre, del tast i d’alguns actes amb presència manresana, com la ponència que oferirà el professor d’Economia i Empresa a la UVic-UCC Jordi Franch dijous a la tarda sobre el paper de les ciutats mitjanes en la situació actual de l’economia catalana.