Una safata d'embotits, sushi, fruita, llaminadures, vi....i el mas Morera de fons. Rosalía ha publicat a través de les xarxes socials un vídeo on se la veu compartint amb la seva parella, el cantant porto-riqueny Rauw Alejandro, un pícnic romàntic a l'exterior de la casa modernista situada en un trencall del camí de Rajadell, a pocs minuts de Manresa.

L'1 de febrer passat Regió7 va avançar en exclusiva l’interès de la parella per la propietat i fa dues setmanes el diari va confirmar que Rauw Alejandro ja figura com a titular de la masia. L'artista porto-riqueny, que constava en el registre de propietat, va comprar a principis d’any per a l’entorn dels 2 milions d’euros. Fins ara els veïns propers a la casa han vist pocs moviments tot i que de tant en tant s’hi veu alguna furgoneta que hi entra i surt.

Ara però ha estat la pròpia Rosalía qui ha mostrat que ha passat per Manresa. La publicació del vídeo coincideix amb l'estada de la parella a Barcelona, on el passat 12 de juny van ser al festival Oh my goal!, a l'estadi de Cornellà-El Prat, en el qual va actuar Rauw Alejandro.

La cantant catalana ha recollit un moment de la seva estada a la capital bagenca amb la publicació aquest dilluns d'unes imatges i un clip on se la veu a l'exterior del mas Morera fent un pícnic. Tot i que les fotos no van acompanyades de cap missatge, Rosalía ha mostrat en pocs segons com viu una cita romàntica amb el seu xicot a Manresa.

Productes de la dieta mediterrània com l'embotit i el formatge han format part del pícnic que els artistes han compartit, on tampoc hi ha faltat una safata de sushi i llaminadures populars del país. La parella ha gaudit de l'àpat sobre unes estovalles de disseny clàssic, amb quadres vermells, esteses al patí de la Morera, que pren protagonisme de forma esporàdica en un clip que no supera els 20 segons de duració. Més de 2 milions d'usuaris han visualitzat el moment.

Primera foto a la masia, al febrer

Aquesta no és la primera vegada que la parella mostra l'habitatge manresà a través de les xarxes socials. Tant Rosalía com Rauw Alejandro hi han estat un parell de vegades com a mínim. El febrer passat van compartir una fotografia a les xarxes fent-se un petó al jardí de la casa, on hi ha piscina i a on la façana que es veia darrere seu era totalment recognoscible.