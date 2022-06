La monja argentina i manresana sor Lucia Caram rebrà demà dimecres el Premi Enric Martínez i Julià pel programa #Invulnerables contra la pobresa infantil que va impulsar a Manresa i que s'ha estès a d'altres ciutats de Catalunya. L'acte de lliurament tindrà lloc a les 6 de la tarda al Centre Sant Pere de Barcelona. Es tracta d'un guardó molt jove que en la seva primera edició, el 2019, va guanyar Òscar Camps, fundador i director de la fundació Open Arms.

El Premi Enric Martínez i Julià és un dels pocs premis a Catalunya creat des de la societat civil per premiar a una personalitat, i/o institució/entitat de la mateixa societat civil que hagi destacat al llarg dels anys en la defensa activa dels valors humans i personals més universals. En un moment en què majoritàriament la societat no sembla donar rellevància a valors com la solidaritat, l’ajuda discreta als més necessitats, la integritat personal i social, la lluita per la millora de la cultura en tots els aspectes, l’ajuda desinteressada a éssers humans en risc, etc... els seus creadors consideren que es fa més que mai necessari reconèixer a aquells que, de forma directa o indirecta, representen aquests valors destacant-los com a far per la resta de la comunitat. Enric Martínez i Julià (soci més antic del Centre Sant Pere de Barcelona), representa, juntament amb tota una sèrie de persones de la seva generació, tots aquests valors envers la millora de la societat, suport a la joventut i ajuda als altres de manera discreta i honesta.

El Centre Sant Pere

El Centre Sant Pere, una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1892, és avui un espai d’activitats socioculturals adreçades als socis i sòcies, als veïns i veïnes i a totes aquelles persones interessades. Vol ser un punt de trobada on puguin confluir diverses maneres de pensar i d'actuar que promoguin valors socials i generin activitats obertes i de convivència amb les quals acomplir les motivacions personals i col·lectives.

El principal capital del Centre és la seva experiència, ja que sempre ha procurat entre els seus socis i sòcies la creació i la dinamització d’una xarxa associativa i comunitària basada en la transmissió de valors com ara la solidaritat, la responsabilitat, el civisme, l’esperit crític, l’honestedat, el respecte, el compromís, l'esperit emprenedor, etc. Sempre a partir del treball en equip, la coordinació entre entitats i col·lectius, la realització d’espectacles i foment d’activitats per a tota mena de públic, amb la intenció de fer partícip un barri en què actualment s’hi troben tantes necessitats socials i culturals i alhora tantes realitats diverses.

És Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona.

Després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, el guardó s'ha tornat a convocar enguany. Per triar el premiat es va convocar un procés de participació obert als socis i sòcies del Centre Sant Pere, que van poder proposar candidats/es a rebre el premi.

Qui és sor Lucía Caram?

Sor Lucía Caram Padilla (Tucumán, Argentina, 21 d'octubre de 1966) és una monja dominica contemplativa i activista cristiana que fomenta la solidaritat i justícia social i lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Viu al convent de Santa Clara de Manresa des de l'any 1994, on ha impulsat diverses entitats. Va fundar la Fundació del Convent de Santa Clara, que actualment dirigeix, anteriorment anomenada Fundació Rosa Oriol, per ajudar persones en situació d'exclusió social des de diferents fronts. També ha fomentat la creació el Grup de Diàleg Interreligiós, el Projecte Mosaic de salut mental i, darrerament, ha estat molt activa a l'hora d'ajudar persones que fugen de a guerra a Ucraïna i de fer arribar ambulàncies i material sanitari al país atacat.

També és la impulsora del programa Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil, que acull la Casa de la Infància Francesc d'Assís, al mateix convent de Santa Clara.

El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Justament ahir a la pàgina web i avui al diari, Regió7 s'ha fet ressò que TikTok havia bloquejat Caram, que és molt activa a les xarxes socials.