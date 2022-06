El proper dijous 7 de juliol a les 7 de la tarda, CUP, Endavant, Alerta Solidària, Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la Coordinadora Obrera Sindical, organitzaran un acte polític a la Plana de l'Om de Manresa coincidint amb l'inici de les detencions a independentistes en el marc de l'Operació Garzón l'estiu del 1992, ara fa 30 anys.

El 29 de juny de 1992 van detenir les primeres militants independentistes en el marc de l'anomenada Operació Garzón, una operació repressiva de l'Estat Espanyol contra el moviment independentista català. Quatre d'elles van ser manresanes, acusades de pertànyer a Terra Lliure.

Tal com denuncia el moviment independentista, les forces de l'estat, dirigides pel jutge Baltasar Garzón de l'Audiència española, van emprendre una "ràtzia repressiva", fent-se amb un total de 45 detinguts amb l'objectiu de desarticular el moviment independentista català a les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona que se celebraven aquell mateix any. Fins a 17 persones van denunciar haver estat víctimes de tortures durant el seu empresonament, però malgrat les evidències mai es va obrir cap investigació. Dotze anys després del Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg va condemnar a l'Estat espanyol per no haver-ho investigat.

Els organitzadors afirmen que d'aleshores ençà, la repressió política a l'independentisme ha continuat en actiu, agafant especial volada arrel del referèndum de l'1 d'octubre. Es vol posar de manifest que malgrat 30 anys continuats de repressió, l'independentisme ha anat en augment i les persones i organitzacions que lluiten per l'alliberament nacional del país cada cop som més i més fortes.

La convocatòria del proper 7 de juliol consistirà en un acte polític al carrer amb presència i parlaments de Ramón Piquè, encausat de l'Operació Garzón, Eva Pous, de l'organització antirepressiva Alerta Solidària i Albert Botran, militant de la CUP i diputat al Congrés per aquesta formació.

L'acte pretén situar i explicar els fets d'ara fa 30 anys, denunciar els abusos comesos, fer un recorregut per la repressió que hi ha hagut des d'aleshores contra l'independentisme fins a dia d'avui; i pretén "reivindicar el sentit i la importància de la lluita per l'alliberament nacional i de l'independentisme revolucionari des de llavors fins ara".