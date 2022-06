El bus urbà arribarà a l’Agulla diumenges i festius, i serà de franc durant dos mesos

A partir d’aquest diumenge ja es podrà arribar amb el bus urbà al parc de l’Agulla de Manresa, un servei que els mesos de juliol i agost serà gratuït. Igual que pujar a l’autobús de totes les línies que funcionen els dies de festa. Es tracta de la L6 de la Balconada, la L7 de la Parada i la L8 Perimetral.

En el cas del nou servei cap a l’Agulla, es tira endavant un cop s’ha arreglat i endreçat tota la façana de l’equipament que dona a la carretera de Santpedor, el que ha inclòs l’habilitació de les parades. També s’incrementen les freqüències per anar al polígon dels Trullols.

De moment el bus urbà anirà a l’Agulla els diumenges i festius dins les franges d’obertura del parc. La línia que hi farà cap és la L7 la Parada Festius (vegeu gràfic). El primer autobús sortirà a les 8.40 del carrer Guimerà i és previst que arribi cap a les 9 del matí a l’Agulla. Hi arribaran autobusos cada 40 minuts. La darrera expedició ja cap el centre de la ciutat serà a les 22.20 tot i que s’ha de tenir en compte que l’horari dependrà de quan es tanqui el parc. Ho fa quan es comença a fer fosc.

De cara al setembre la voluntat de l’Ajuntament de Manresa és mantenir el servei. En un principi igualment els diumenges i dies festius per facilitar que la gent pugui arribar al parc quan és festa. Tenint en compte el número d’usuaris que hi hagi hagut aquest estiu es valorarà si s’incrementa la freqüència, les franges horàries o fins i tot els dies de servei.

Bus gratuït els festius

La nova parada de l’Agulla s’ha fet coincidir amb una campanya que impulsa l’Ajuntament per incrementar els usuaris del bus urbà. Durant els mesos de juliol i agost, inclòs el dilluns de festa major que serà el 29 d’agost, serà gratuït anar amb el busos que circulen els dies festius: els de la Balconada, la Parada i el Perimetral.

Per incrementar el servei i la freqüència per anar a l’Agulla i als Trullols, s’habilitarà un bus més a la L6 i a la L7. Això permetrà que hi hagi autobusos cada 40 minuts i no cada hora com ara.

Que el transport públic guanyi nous usuaris és el principal objectiu d’aquesta campanya que ha posat en marxa l’Ajuntament de Manresa, segons ha explicat a Regió7 el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. Es tracta que «provin la seva comoditat i el seu funcionament amb la voluntat que s’animin a fer-lo servir també en els seus desplaçament diaris. Aquest és l’objectiu final de totes les campanyes: que la ciutadania conegui que el bus urbà és un mitjà de transport que funciona molt bé i que canviï el cotxe privat pel transport públic».

Una ciutat més sostenible

López afirma que un dels objectius de l’equip de govern és fer una Manresa més sostenible, i que el transport públic hi juga un paper important. Recorda que «s’ha fet una aposta important amb la compra de busos elèctrics que ens permetrà tenir una flota sostenible, i tots hem de remar en la mateixa direcció».

Pel que fa a la nova parada del parc de l’Agulla i a l’augment de freqüències als Trullols, declara que és una mesura per «democratitzar la mobilitat dins la ciutat». «L’Agulla i els Trullols són dues àrees recreatives d’oci, i qui sigui a Manresa aquest estiu tindrà més opcions per moure’s i arribar-hi. És, per tant, una campanya que convida a gaudir de la ciutat, en transport públic i de franc».