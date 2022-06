La coincidència de dues obres converteix en una trampa l'entrada a Manresa per Prat de la Riba

La coincidència de dues obres a la rotonda de Prat de la Riba de la Pujada Roja ha convertit en una trampa per als conductors l’entrada de Manresa per la carretera de Vic. Dels dos carrils que hi havia fins ara s’ha passat a un.

El carrer Sallent, que dona accés al polígon dels Dolors, està tallat al trànsit per unes obres d’Aigües de Manresa, i més enllà, a l’altra banda, s’hi estan fent treballs de la nova avinguda dels Països Catalans. Tot plegat es tradueix en embussos, sobretot per entrar a Manresa, i retencions en hora punta per sortir-ne. Qui pugui, que es busqui una alternativa.

Els treballs al carrer Sallent consisteixen en la substitució de l’artèria d’abastament d’aigua potable a la plaça Prat de la Riba i l’avinguda dels Dolors. Van començar dilluns i s’ha ocupat un dels dos carrils de circulació en sentit entrada a la ciutat. És el que genera més problemes i cues per entrar a Manresa. L’obra és previst que duri unes 8 setmanes. Aquest dimecres s’estava acabant de foradar l’asfalt amb una màquina piconadora per procedir a renovar la conducció d’aigua. Quan s’acabi la feina al carrer Sallent s’actuarà, aleshores a l’avinguda dels Dolors, uns metres més enllà.

Avinguda Països Catalans

I precisament uns metres més enllà s’estan acabant d’enllestir els treballs per connectar la futura avinguda dels Països Catalans amb la Pujada Roja i la rotonda dels Dolors. No genera tan impacte a la circulació, però sí que hi ha moviments de camions i maquinària pesada i en algun moment, quan maniobren, causen retencions. L’impacte arribarà quan les màquines hagin d’entrar a Prat de la Riba per fer la connexió definitiva entre el nou tram i la Pujada Roja.

En aquest punt hi ha dos carrils per sortir de la ciutat. Un per anar directament cap a la carretera de Vic i l’altra per donar la volta a la rotonda i poder anar als accessos cap a l’avinguda dels Dolors, el sector de les Bases de Manresa o bé donar mitja volta.

Les obres del nou tram de l’avinguda Països Catalans han entrat a la recta final. S’estan fent treballs de paviment a diversos punts. Ahir, a més a més, la part més pròxima a la carretera de Vic, tocant al Pont de Ferro, també es va pavimentar la cruïlla dels carrers Font dels Capellans, el nou tram del carrer Granollers i el Concepció Piniella. L’obra és a punt d’acabar.

Obres d'Aigües de Manresa

A més a més de l'esmentada renovació del servei d’aigua potable al carrer Sallent, Aigües de Manresa ha iniciat aquesta setmana obres de renovació de la xarxa de clavegueram a diversos punts de la ciutat: al carrer Dos de Maig, entre el carrer del Cós i Nou de Valldaura; i al carrer Joan XXIII, que també s’ha tallat al trànsit entre la plaça del Remei i la de Sant Jordi. En aquest darrer cas s’ha tancat una de les alternatives per sortir i entrar a la ciutat pel sector sud, el el Pont Vell. En hores punta es generen retacions al carrer Sant Joan d'enc Coll. En aquest cas les obres duraran unes 6 setmanes.