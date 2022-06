A Manresa hi ha més ingressats per covid ara que el juny del 2021 i del 2020

Als centres assistencials de Manresa hi ha més ingressats per covid ara que a les mateixes dates del 2021 i el 2020.

Ahir hi havia 34 hospitalitzats, dels quals 24 a Althaia i 10 a Sant Andreu.

La setmana del 29 de juny del 2021 hi havia tres ingressats. La del 30 de juny del 2020, els hospitalitzats eren nou.

La diferència és notable, en relació a la situació actual, tot i que els 34 ingressats actuals entre els dos centres assistencials es troba a molta distància d’altres períodes de molta més afectació. Per no perdre la perspectiva cal recordar que a Althaia i Sant Andreu la xifra més alta d’ingressats simultàniament va ser de 338 el 16 d’abril del 2020.

Tornant a l’actualitat, la darrera setmana ha mort una persona a causa de l’epidèmia a l’Hospital de Sant Andreu.

Si retrocedíssim 1 any ens trobaríem immersos en un període de sis setmanes sense víctimes mortals, que va durar del 9 de juny al 13 de juliol del 2021.

Es dona la circumstància que 2 anys enrere també hi va haver sis setmanes consecutives sense morts per covid, entre el 9 de juny i el 14 de juliol del 2020.

Degoteig de víctimes

Enguany encara no s’ha donat a Manresa cap oasi de diverses setmanes consecutives sense víctimes mortals per l’epidèmia com sí va passar tant l’any 2021 com el 2022.

Al contrari. Del 9 de novembre de l’any passat fins al 17 de maig tots els informes setmanals de seguiment van reportar, invariablement, víctimes mortals. Pel que fa a les darreres sis setmanes, només la del 24 de maig i la del 14 de juny no hi ha hagut pèrdua de vides humanes per la covid-19.

La darrera, com s’ha dit, s’ha produït a Sant Andreu. La defunció ha tingut lloc després de set setmanes sense víctimes mortals a les seves instal·lacions.

L’anterior mort a causa de l’epidèmia a Sant Andreu va ser feta pública el 3 de maig. Amb aquesta són 177 les morts a causa de l’epidèmia que hi ha hagut a Sant Andreu.

Ahir hi havia 10 persones ingressades amb covid-19 a l’Hospital de Sant Andreu. Dimarts passat, dia 21 de juny, hi havia 9 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19 del centre assistencial. La darrera setmana 11 persones han ingressat, 9 persones han estat donades d’alta i 1 persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, coincidint amb l’inici de la sisena onada de l’epidèmia, són 263 ingressos, 207 altes i 43 defuncions.

607 defuncions

A Althaia no hi ha hagut cap mort per covid durant la darrera setmana i es manté amb 430 víctimes, que sumades a les 177 que hi ha hagut a Sant Andreu dona un esfereïdor total de 607 persones.

D’altra banda, el nombre de 34 ingressats als centres assistencials de la ciutat és molt similar al de fa set dies, quan es va fer públic el darrer balanç. La setmana passada eren 33, dels quals també hi havia 24 a Althaia i 9 a Sant Andreu, un menys. És important subratllar que dels ingressats no n’hi ha cap a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Sant Joan de Déu.

Entre Althaia i Sant Andreu han donat 40 altes a pacients durant la darrera setmana: nou a Sant Andreu i trenta-una a Althaia. Si es compten les altes donades per les dues institucions assistencials durant les darreres vuit setmanes sumen dues-centes, el que dona idea de l’activitat que encara genera l’epidèmia.