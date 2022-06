El contracte per construir la Seu compleix avui 700 anys

El 30 de juny de 1322, avui fa exactament 700 anys, va marcar un abans i un després per a la ciutat de Manresa i per al gòtic català. El paborde de Manresa, que aleshores era el càrrec principal de l’església, i representants del consell de la ciutat, van signar el contracte per a la construcció de la Seu, el temple que havia de rellevar l’església romànica al Puigcardener, que havia quedat petita. Per alçar el que es convertiria en el monument més important de Manresa la ciutat va confiar en Berenguer de Montagut.

Definit com «el més rellevant de tots els arquitectes que treballaven durant el segle XIV a Catalunya» i com l’arquitecte «racionalista» del gòtic, i admirat pel fet que la separació entre pilars de les seves esglésies sigui de les més grans del gòtic europeu, el magistrum (mestre d’obres) Berengarius de Montecuto (Berenguer de Montagut) és, no obstant això, un gran desconegut. Per no saber-se, ni tan sols se sap del cert a on va néixer. Un exemple del que diem és que la recerca iniciada pels Amics de la Seu sobre la seva figura s’ha hagut de tancar per manca de nous resultats.

El document del contracte es conserva a l’Arxiu de la Seu, que agrupa la documentació generada entorn del paborde i del capítol de canonges, i és el que protagonitza la pàgina del costat, que Regió7 ja va mostrar (vegeu edició de l’11 de gener del 2019). Escrit en llatí, ocupa tot el foli 48 del Llibre III del Paborde, que va dels anys 1320 al 1327. El volum, en paper de format foli, està enquadernat en pergamí.

Per entendre les raons que van portar a la construcció de la Seu, el responsable de l’arxiu, Abel Rubió, es remunta al segle XIII. «Manresa va viure una etapa de forta evolució urbana, la qual cosa la va consolidar com a centre comercial i polític de primera magnitud. En aquest marc d’expansió urbana trobem que a finals del segle XIII l’església quedava petita i estava degradada, cosa que veiem en una lletra del bisbe Ponç de Mallorca de 1296, en què demana ajuts econòmics per reparar l’església de Santa Maria de Manresa, el seu claustre i altres dependències del monestir. Poc després, el 1301, el Consell acorda l’obra de l’església de Santa Maria de Manresa i nomena vuit administradors (dos per cada barri o quarto)». L’any a sobre, «el 10 de juny de 1322, festa de Corpus, es va fer una col·lecta pública a benefici de la construcció del nou temple, i el 30 de juny de 1322, Berenguer de Montagut rebia l’encàrrec de construir-lo».

Lligat al Pont Nou i al Carme

Aleshores, Montagut ja era conegut a Manresa perquè el 1318 va donar consells per a la construcció del Pont Nou, segons recull un llibre sobre l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, de la qual també fou mestre d’obres, escrit per Joan Domenge i Jacobo Vidal. Igualment, hi consta que, un dia abans de signar el contracte de la Seu, «s’havia compromès com a obrer i mestre major de l’obra de l’església del Carme».

Qui va signar el contracte, explica Rubió, va ser Guillem [de Poal], paborde de Manresa. Actua amb consell de Romeu Andreu, Ramon de Morera, Pere Mercers i Jaume Corb, en representació de la ciutat. Per altra banda, Berenguer de Montagut hi apareix com a picapedrer de la ciutat de Barcelona. El paborde l’elegeix, posa i assigna com a obrer i mestre d’obres de l’església de Santa Maria de Manresa. En el contracte s’esmenta que aquesta condició la tindrà mentre duri l’obra. Montagut, juntament amb un deixeble seu, hauran de treballar-hi i, amb el consens del paborde, té la potestat de triar els treballadors que hi seran útils». A canvi, «rebria quatre sous barcelonesos per cada dia no festiu que ell i un seu deixeble treballessin a l’obra i 60 sous barcelonesos per les despeses que tinguin d’anar i venir de Barcelona. També els proveeixen de llit i foc en qualsevol hospici de Manresa en què s’allotgin».

En el cas del contracte per fer Santa Maria del Mar, ell i l’altre mestre contractat, Ramon Despuig, rebrien cadascun dos sous i sis diners de moneda barcelonina, a banda de cent sous anuals a cada un per a ajuda del seu vestir.

La primera pedra de la Seu es va posar l’any 1328, però no va ser fins al 1353 que es va celebrar culte a la nova església, que no va quedar acabada fins a finals del segle XV, la part gòtica, i fins primers del segle XX, la resta.