Cadires suplementàries i gent dreta, ahir a l’Espai Plana de l’Om, de Manresa, per assistir a la presentació del darrer llibre de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i altres líders independentistes.

La sala va esclatar en aplaudiments quan Boye va qualificar de «gran error» la divisió entre polítics independentistes. La intervenció de l’advocat, en l’acte organitzat per l’ANC dintre del cicle Xerrades sobre Sobirania, va tenir el seu llibre Se llama cáncer com a pal de paller, i a l’hora de destriar el gra es va centrar en la impunitat del poder judicial i de les clavegueres de l’estat sense oblidar-se d’aportar una visió general de la causa independentista. Boye va posar en el centre del problema el fet que el poder judicial no tingui cap mena de contrapès real, el que, des del seu punt de vista, fa que s’adoptin resolucions clarament antidemocràtiques sense que els magistrats hagin d’assumir les conseqüències.

Per refermar aquest argument va posar com exemple el fet que els mateixos jutges decideixin blanc o negre sobre el mateix tema. Va explicar que li havien denegat peticions que després els magistrats havien adoptat com a seves copiant literalment, amb errades incloses, els arguments presentats per ell.

Va explicar que el jutge que havia autoritzat que fos espiat pels serveis secrets de l’Estat mentre treballava en la causa independentista era el mateix que resolia el seus recursos, per exemple, sobre l’escó europeu de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. «No sé quina imparcialitat tindria quan m’escoltava dir que era un fill de puta!».

Boye es va posar com a exemple per lligar el càncer del poder judicial amb les clavegueres de l’Estat de les qual ell es considera una víctima més. Va plantejar dubtes que l’Estat espanyol es pugui democratitzar de forma homologable amb Europa mentre continuï estructuralment rossegat per aquests dos càncers. I va dir que al mateix temps i paradoxalment poden jugar a favor de l’independentisme que no és conscient de fins a quin punt ha arribat a posar-los al descobert a escala europea.