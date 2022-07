El 23 de desembre del 2019 va morir l’històric dirigent veïnal i exregidor de Manresa Josep Rueda i, des de llavors, estava pendent un acte d’homenatge que s’ha anat endarrerint per la pandèmia. Però el barri de la Font dels Capellans, del qual va ser el cor que feia bategar l’associació de veïns durant 38 anys, no l’oblida i diumenge dedicarà una bona estona a recordar-lo.

Serà a les 11 del matí al casal cívic i l’acte vol ser reflex d’una vida dedicada a la lluita sindical, veïnal i política que li va ser reconeguda amb la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic.

Per donar pinzellades de la polièdrica vida de Josep Rueda intervindran a l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el sindicalista Josep Fuentes; el president de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), Albern Arnau; la directora del Grup Taeulus i veïna del barri, Pilar Goñi; l’exconseller de la Generalitat Felip Puig; el president de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula; i la néta de Josep Rueda i periodista, Nagore Rueda.

Presentarà i tancarà l’acte Xevi Puertas i s’intercalaran actuacions musicals de Laia Boixadós.

El president de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula, explica que el barri tenia una espina clavada. Quan Rueda va morir hi va haver gent gran que no es va poder desplaçar per assistir al funeral i es va decidir que es faria un acte a la Font perquè tothom es pogués acomiadar d'una figura clau en la història del barri, però també més enllà de la pròpia Font per la lluita pels drets socials.

Poc després de la mort de Josep Rueda es va desfermar la pandèmia que encara dura, però l'acte se celebrarà perquè, per fi, es donen les condicions per poder-lo realitzar.