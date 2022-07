L'augment de casos de covid no genera més ingressos a Althaia però sí més urgències

Hi ha més casos de covid, més persones infectades que van al Servei d’Urgències de la Fundació Althaia, però no més hospitalitzacions que les darreres setmanes. Aquest seria el resum de la situació epidemiològica de la pandèmica de covid-19 a Manresa en aquests moments.

Segons la fundació assistencial manresana, l’augment de casos «comença a tenir cert impacte en l’activitat assistencial, especialment al Servei d’Urgències de l’hospital, on cada dia s’atenen unes 320 persones».

A Urgències s’ha detectat «un lleuger increment de casos covid, però la majoria d’ells són lleus, no requereixen ingrés i podrien ser atesos a l’atenció primària. De fet, més de la meitat de les visites que es fan a urgències tenen un nivell de prioritat poc o gens urgents, el que vol dir que podrien ser ateses en un dispositiu d’urgències de menor complexitat a l’atenció primària», afirmen.

Per altra banda, hi ha un increment de la complexitat, ja que augmenta la demanda assistencials de pacients complexos, molts d’ells persones amb malalties cròniques que es descompensen. Això fa que «la pressió assistencial sigui més alta, que hi hagi més dificultats en el flux intern de pacients i que, en determinats moments, els temps d’espera puguin allargar-se».

Els sanitaris subratllen que «és important que, en benefici de la comunitat i del propi sistema, els usuaris facin un ús responsable de les urgències i dels recursos sanitaris en general».

Trucar al 061

Recorden que abans d’acudir a urgències es pot trucar al 061 des d’on s’indica el dispositiu més adequat segons cada situació. Pel que fa als ingressos, «la situació es manté més estable». Cada dia ingressen entre una i dues persones a la planta d’hospitalització. Ahir hi havia un total de 20 pacients ingressats a planta -dimarts n’hi havia 24- cap dels quals a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Els pacients que són hospitalitzats per covid són malalts fràgils, amb descompensacions associades a les malalties cròniques que pateixen. «Són casos complexos per la seva patologia de base, però en la gran majoria no presenten pneumònia per covid i, per tant, no presenten la severitat d’altres moments de la pandèmia», expliquen des de la institució assistencial.

Com s’ha fet durant tota la pandèmia, la institució està monitoritzant la situació i es manté amatent a l’evolució de la situació per si en el futur cal adoptar novament canvis organitzatius o mesures de protecció diferents a les que s’apliquen actualment.