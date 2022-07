Les Escodines diu que la delegació del Govern semblarà El Corte Inglés

«No respecta la bellesa artística de la Seu, ni està integrada a l’entorn històric dels nostres barris. Més aviat semblà uns nous jutjats o un edifici comercial com si fos El Corte Inglés», això és el que pensa la junta de l’associació de veïns de les Escodines de Manresa sobre el projecte de l’edifici de la futura seu del govern, ara que s’han anunciat els primers enderrocs.

L’entitat, presidia per Carme Carrió Salabarnada, vol deixar clar, en primer terme, que el fet que es faci un nou equipament és «fantàstic per la dinamització del Centre Històric de Manresa», però el projecte presentat hauria d’estar «en més harmonia amb el nostre patrimoni històric i, de moment, ens sembla que s’allunya molt dels estàndards paisatgístics que caldria respectar, tot i que ja sabem que va guanyar el concurs públic que es va fer».

Una imatge «nefasta»

Insisteixen que «a nosaltres no ens agrada i així ho vam manifestar», perquè «la imatge que tindrem des de la plaça del Salt és nefasta i fa que la visió de la Seu quedi tallada i menystinguda».

La junta veïnal continua afirmant que «sabem que l’Ajuntament ens dirà que no, que el projecte ja està decidit», però malgrat això reclamen «un urbanisme coherent amb l’entorn, que millori la bellesa en general, però que no menystingui patrimonis artístics molt valuosos de la nostra ciutat».

Recorda que van ser diverses les instàncies, entre les quals la federació de barris, que van demanar que la residència d’avis de la Font dels Capellans no quedés afectada per les obres de l’avinguda dels Països Catalans «i no retallessin metres del parc que tenien i que ara ja no tenen».

Segons l’entitat, «tot això ha passat i l’Ajuntament no ha mogut res per canviar aquest nyap, com amb d’altres projectes que s’han fet».

Així que afirmen que «potser la ciutadania caldrà que reivindiqui amb més coratge projectes innovadors per a la millora de la ciutat de Manresa».