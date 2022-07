Manresa és una ciutat d’acollida que té una població de 115 nacionalitats diferents. Ahir a la tarda-vespre la plaça de Sant Domènec va acollir la 9a Festa Intercultural, que té com a objectiu fer visibles les diferents cultures i «donar-les a conèixer», tal com assenyalava Marc Aloy, alcalde de Manresa. Per la seva part, Jamaa Mbarki el Bachir, regidor de Nova Ciutadania, Cooperació i Habitatge, definia la mostra com «un dia festiu i comú per a tothom», i comentava que tots som iguals «vinguem d’on vinguem».

La festa va començar amb un homenatge als refugiats, on també hi van participar Olga Rishko, de Rússia i que fa 14 anys que viu a Manresa, i els sirians Adnan Almoussa i Tasnim Khaleda, que fa gairebé 5 anys que viuen a la ciutat. Els tres van descriure el que significava per a ells la guerra, i a continuació es va fer la mostra de balls a càrrec de vuit associacions participants.