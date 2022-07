Usuaris del bus que fa el trajecte Manresa-Barcelona s’ajuden amb bizums per suplir la manca de datàfon

Les persones que van amb bus a Barcelona o que hi tornen a Manresa no poden pagar l’import del bitllet amb targeta perquè als vehicles no hi ha datàfon. Una usuària ha explicat a Regió7 que aquesta mancança ha fet que en dos trajectes que va fer ella els viatgers s’haguessin d’ajudar entre ells a pagar l’import fent-se bizums.

La manresana Cristina Lliró diu que va agafar el bus a la plaça de Valldaura i que «hi va pujar una senyora que volia pagar amb targeta de crèdit i el xofer li va comunicar que no tenien datàfon per poder-li cobrar» el bitllet. Lliró va demanar a la senyora si tenia bizum i, com que va respondre afirmativament, li va pagar el bitllet i va recuperar l’import amb aquest sistema de pagament. No es va acabar aquí. El mateix dia, en el viatge de tornada a Manresa, es va trobar amb la mateixa situació amb una altra passatgera. En aquesta ocasió, la persona a qui havia ajudat ella a l’anada es va fer càrrec de pagar el trajecte a aquesta persona, que després li va tornar els diners via bizum.

Lliró fa notar que «potser ja és hora que els autocars disposin de datàfon per evitar que els passatgers ens haguem de fer càrrec de la negligència de Monbus», que és l’empresa que explota la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona.

Així mateix, informa que va enviar una queixa a l’empresa i que li van respondre que s’havia transmès als responsables de la línia «perquè ho solucionin i oferir-te un millor servei». Alhora, també la van informar que si volia presentar una reclamació a l’empresa ho havia de fer «al llibre oficial diligenciat per l’Administració, que es pot sol·licitar a las diferents taquilles autoritzades per a la venda de bitllets, així com als vehicles que donen els serveis».

A banda de la manca de datàfon per poder pagar amb targeta i no haver d’estar pendent de dur l’import en bitllets o monedes, oi més darrerament, en què el tancament de molts bancs i caixes ha reduït de manera dràstica els llocs per anar a treure diners, a la línia de Manresa-Barcelona només es pot pagar amb bitllets fins a 20 euros, sempre i quan el conductor disposi de canvi en aquell moment.