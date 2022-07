Manresa va estrenar diumenge la connexió del bus urbà amb el sector del parc de l’Agulla mitjançant la línia L7 la Parada Festius.

Per primer cop s’ha posat en marxa un servei públic de transport que funcionarà els diumenges i festius i facilitarà que no s’hagi d’agafar el cotxe per arribar fins al que és el pulmó verd per excel·lència de la ciutat.

Com que el servei encara no és conegut hi va haver trajectes que l’autobús no es va aturar, perquè ningú va demanar la parada ni hi havia tampoc cap persona esperant-se per pujar-hi.

Per facilitar que sigui utilitzat, l’Ajuntament ha decidit que els mesos de juliol i agost serà gratuït. Igual que pujar a l’autobús de les línies que funcionen els dies de festa, també la L6 de la Balconada i la L8 Perimetral.

A l’Agulla el bus passa pel davant del parc en direcció a Santpedor gira cua a la rotonda i tot seguit té una parada amb carril d’accés segregat per poder-se aturar.