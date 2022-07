Propostes per posar neveres d’intercanvi, oferir espai de cuina i espigolar camps

La proposta d’estratègia pel dret a l’alimentació a Manresa passa per posar neveres d’intercanvi, oferir espai de cuina i espigolar camps, entre altres idees d’actuació que es valoren.

Després de sessions de treball amb les entitats i professionals que formen part de la comissió pel dret a l’alimentació de Manresa, es va configurar i consensuar el que podria arribar a ser l’estratègia pel dret a l’alimentació. Aquesta comptaria amb 7 eixos de treball i 38 accions.

Algunes d’elles serien habilitar una cuina per a les persones que no en tenen, ja sigui perquè no tenen llar o perquè a casa no disposen de les condicions per poder preparar els àpats.

Una altra proposta és que hi hagi cuines comunitàries als barris on també s’hi pugui menjar i que es nodreixin d’excedents alimentaris, tot i que no exclusivament. Podrien comptar amb repartiment a domicili per a persones que viuen en habitatges aïllats i tenen dificultats de mobilitat.

Es contempla fer un estudi sobre malnutrició en la infància a Manresa i la detecció de persones que no s’estan alimentant adequadament mitjançant el petit comerç, que ja participa en el programa Propers per ajudar que les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar i reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social.

L’Ajuntament actualment no cobreix a tots els infants que tenen beca. Així que cal garantir l’alimentació dels infants amb beques durant l’estiu.

També es planteja fer que el menjador social disposi d’un integrador que guiï els usuaris amb més treball en xarxa i coordinació amb altres serveis i fer un espai més acollidor i amb més interrelació.

Prova pilot

Les neveres s’haurien de distribuir per diferents llocs on la ciutadania pugui deixar el menjar que no aprofita i les persones que sí ho volen el puguin agafar. Es proposa fer una prova pilot en algun barri per veure a posteriori si es pogués ampliar.

Una altra de les propostes és incentivar que els supermercats posin a la venda a preus més reduïts aquells productes que tenen una data de caducitat propera. També, organitzar grups de voluntaris encarregats d’anar a espigolar camps de la zona. Existeixen entitats com l’Associació d’Espigoladors que ja fan aquests tipus d’accions. S’intentaria ampliar l’àmbit d’acció de l’entitat també a la zona de Manresa.

Entre les idees plantejades hi ha desenvolupar algun tipus d’aplicació sobre com adquirir excedents alimentaris a preus més baixos. Una altra és recuperar excedents de menjadors col·lectius, embassats al buit i que siguin repartits entre persones en situació de vulnerabilitat.

Un altre àmbit d’actuació és el de la manca de menjadors per als estudiants de secundària. Es considera necessari buscar fórmules per poder oferir espais per menjar als centres de secundària on els alumnes puguin portar el seu menjar o comprar-lo. Això també permetria continuar amb beques menjadors durant l’etapa de secundària.