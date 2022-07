Apropar la ciència a la infància, trencar estereotips de gènere i demostrar que la tecnologia interessa tant a nens com a nenes. És el principal objectiu del projecte Qui-Bot H2O, coordinat pels professors de l’EPSEM-UPC Manresa Marta Tarrés (Enginyeria Informàtica) i Toni Dorado (Enginyeria Química).

El projecte ha estrenat pàgina web on es recopila tot el material per fer accessible a centres educatius i a infants les instruccions per a la construcció, la posada en marxa i la programació del robot i la realització dels experiments químics. Entre d’altres, es poden descarregar de manera gratuïta els manuals de muntatge, ús, l’app i el software del Lab Qui-Bot H2O, Lab2 Qui-Bot H2O, el Multibraç Qui-Bot i el propi Qui-Bot H2O.

El web, pensat especialment per mestres, professores i professors de primària i secundària, és fruit de totes les activitats realitzades des del passat mes de febrer. En destaquen la sessió coincidint amb el Dia de la Nena i la Ciència, la competició de programació de robòtica i química, el curs de formació per a professorat, la guia de lectura amb la col·laboració de la BCUM o la participació en dos congressos internacionals. En total, una desena d’activitats en les quals han participat 45 centres educatius i 175 persones.

Una valoració molt positiva dels impulsors

Els impulsors han fet una valoració molt positiva dels resultats de les activitats realitzades. Creuen que han permès demostrar l’interès de la infància, tant de nenes com de nens, per la robòtica i per la química, que sovint es perceben com a molt dificultoses.

Tarrés assenyala que «el projecte Qui-Bot H2O incorpora de manera important una perspectiva de gènere. Històricament, el paper de les dones en la ciència s’ha invisibilitzat, la bretxa de gènere en aquestes professions persisteix i tendeix a incrementar-se. La millor manera de combatre-ho és apropar la ciència als infants en edats primerenques i per això ens adrecem a nenes i nens d’entre 5 i 14 anys», remarca.

Per la seva banda, Dorado ha volgut posar de relleu que «aquest és un projecte de territori ja que compta amb la complicitat de més d’una vintena d’agents que també contribueixen a fer-lo possible». En destaquen l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, UManresa-FUB, Pimec, la Cambra de Comerç, el Col·legi d’Enginyers, el Centre de Formació Pràctica i el Parc de la Sèquia.