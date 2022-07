Una ciutadana envia la fotografia del costat. Explica que és d’un arbre que hi ha al carrer de Pep Ventura, a la coneguda com Illa Verda de Manresa. «Té una branca que és a punt de caure i, si ho fa, farà mal. Pot caure a la vorera que hi ha davant del Club Gimnàstic Manresa», alerta. A qui pertoqui evitar-ho, queda advertit.