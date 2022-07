El patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) va aprovar, el passat 1 de juliol, una modificació dels seus estatuts per ampliar la seva composició i incorporar patrons designats per les fundacions Althaia, Ampans i Sant Andreu Salut i l'empresa Avinent. La previsió és que els patrons designats per aquestes entitats s'integrin a la dinàmica del patronat a la propera reunió prevista per a final d'any, un cop hagin estat nomenats pels seus respectius òrgans de govern.

L'ampliació del patronat de la FUBages respon a la voluntat d'eixamplar la seva representativitat territorial i sectorial i d'incorporar-hi agents que aportin perspectives plurals en la definició de l'estratègia de futur de la institució. La incorporació d'Althaia al patronat de la FUB es fa públic tot seguit que Althaia comuniqués l'entrada de la Fundació Universitària del Bages al seu patronat. S’hi van incorporar la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes, entitats federades que conformen la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per tal de reforçar l’aliança a favor de la docència, la recerca, la transferència de coneixement, la innovació en l’àmbit de la salut i el desenvolupament del territori.