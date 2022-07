El projecte Bots pel canvi celebrarà aquest dissabte, a les 9 del vespre, a la plaça de Sant Domènec, la mostra final on els grups de joves participants mostraran la peça que han estat assajant aquests últims dies. A través d’una pantalla es podran veure les conclusions de projecte extretes dels mateixos joves, d’una manera lúdica i original. L’acte, obert a tothom i per al qual no cal fer cap reserva, acabarà amb una gran botada final conjunta.

Comptarà amb l’acompanyament vocal de les corals de les persones grans de l’Ajuntament i del Cor Incordis. També hi participarà l’Orquestra Basket Beat, que interpretarà dues de les seves peces i acompanyarà als joves en els ritmes que han assajat. Durant tot l’acte els acompanyarà Swing Engine, un grup de swing i dixiland. També es comptarà amb la rapera Laura Morales, Bichomalo. Bots pel canvi va aterrar a Manresa el març del 2021, de la mà del projecte Manresa 2022 i de i Basket Beat, amb la voluntat d’enfortir llaços entre joves, crear comunitat, promoure el sentiment de pertinença i compromís amb la ciutat i reconèixer el paper de l’art i de la cultura comunitària. Al mateix temps, la proposta també busca apropar el projecte Manresa 2022 als joves i fer-los partícips d’aquesta iniciativa de ciutat. Cada dimecres i divendres, joves de diferents barris es troben a la plaça de Crist Rei, on ha tingut lloc el seu assaig setmanal.