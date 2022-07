L’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja celebrarà aquest dissabte, dia 9, un sopar de germanor a la fresca al local de cultura i esbarjo. Cal apuntar-se abans de demà dijous i el preu és de 22 euros pels socis i de 24 per als no socis. Hi haurà música com a final de festa.