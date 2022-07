De veritat Manresa és la ciutat de l'Estat amb més infidels?

De veritat Manresa és la ciutat de l’Estat espanyol més infidel? La notícia (sense interrogant) porta dies rebotant per Internet, però sense que s’hagi rascat el més mínim sobre una afirmació que sembla tan contundent com superficial.

És el segon any que la web de cites Ashley Madison situa Manresa encapçalant el seu rànquing davant la sorpresa generalitzada que sigui precisament la capital del Bages qui ocupi aquesta posició.

A favor de creure una afirmació d’aquest calibre hi ha la paraula de la plataforma per cometre infidelitats, que és un negoci milionari que cada any aconsegueix molta publicitat gratuïta sense oferir dades contrastables.

En contra hi ha l’evident poca fiabilitat de les dades aportades pels seus usuaris.

Es tracta d’una plataforma de cites especialitzada en persones que ja tenen una relació, la qual cosa fa evident que no volen ser identificades.

Un altre dels problemes que apareix és la recurrent acusació de tenir milers de perfils falsos de dones per atreure el públic masculí, que és el que paga.

Cal recordar, també, que l’escàndol del robatori el 2015 de la base de dades d’usuaris i la possibilitat de posteriors intents d’extorsió no ajuda precisament a que les dades siguin fiables.

Tot això sense oblidar que un cop d’ull al rànquing mostra que, per exemple, Madrid, amb tot el que comporta la capitalitat d’un Estat -per estructura i serveis és allà on hi ha més passavolants- no apareix en els primers llocs.

Es podria assenyalar Manresa com a qualsevol altra ciutat i deixar als mitjans de comunicació menys rigorosos que hi suquin pa sense disposar de cap mena de dada per corroborar el rànquing.

Tenint en compte que es tracta d’una plataforma de cites no enfocada a relacions duradores sinó ocasionals no encaixa que amb aquest perfil totes les ciutats més turístiques, centres de negocis o convencions -amb més equipaments hotelers i d’una mida més gran que afavoreixi l’anonimat- apareguin després de Manresa en el rànquing.

La versió de la plataforma

Què hi diu Ashley Madison a tot això? Christoph Kraemer, director d’Ashley Madison a Espanya, assegura que per tal de confeccionar el rànquing d’enguany s’ha fet servir el nombre de noves inscripcions comptabilitzades entre el 20 de juny i el 22 de setembre del 2021.

Seixanta altes en tres mesos

Afirma que en el cas de Manresa van ser 60 les noves inscripcions en aquest període. Després es va dividir pel nombre d’habitants segons el padró de l’INE.

Així «es va obtenir un percentatge d’infidels en relació a la població de la ciutat. I Manresa va obtenir el percentatge més alt de totes les ciutats espanyoles».

Sobre els motius que podrien dur la ciutat de Manresa a encapçalar aquest rànquing, Kraemer afirma que «el moviment no monògam està arrasant cada vegada més. I Manresa lidera aquest fenomen social».

Kraemer subratlla que no ha estat un cop sinó dos, i de forma consecutiva, que Manresa obté el resultat més elevat i «destaca per ser la ciutat més infidel» de tot l’Estat espanyol.

Sobre el motiu aventura que «pot ser que la seva proximitat al santuari religiós de Montserrat faci que els manresans en especial sentin la necessitat de rebutjar la monogàmia tradicional per tal d’explorar diferents models de parella, ja sigui d’una relació oberta acordada o d’unes aventures més secretes».

Manresa la ciutat més petita

Però hi ha una altra explicació. El rànquing d’infidelitats es fa analitzant les ciutats a partir de 75.000 habitants.

En el cas de Manresa, les inscripcions en el període analitzat van ser 60. I Manresa, amb els seus pocs més de 75.000 habitants, és la de menys població de les què apareix en el rànquing.

Una sola persona que es dediqui a obrir-se perfils falsos pot decantar la balança en relació a ciutats de molta més població.

Dit d’una altra forma, quan més petita és la ciutat més fàcil són les alteracions de resultat. I Manresa és la més petita de les analitzades.