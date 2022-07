La parròquia de Viladordis fa anys que treballa per recuperar la Casa de l’Ermità, una construcció del segle XIV que forma part del conjunt de la Sagrera del Santuari de la Salut, que sant Ignasi de ben segur que va veure quan va ser a Manresa, ara fa 500 anys. Finalment, ha pogut posar fil a l’agulla. Ja té el projecte de restauració enllestit, que ha pagat i que ha costat 6.000 euros. Ara, ha de començar a buscar qui l’executi i qui el pagui. El pressupost aproximat d’execució és de 275.000 euros.

Mossèn Joan Antoni Castillo, rector de la parròquia, explica que el bisbat s’ha compromès a pagar un terç de les obres i que, pel que fa la resta, s’ha posat en marxa una campanya de finançament per aconseguir donatius, subvencions i ajudes. Damunt de la taula hi ha la possibilitat que algú s’avingui a pagar l’actuació a canvi de la cessió de l’usdefruit de la casa, o demanar un préstec i anar-lo tornant posant la casa a lloguer. De moment, el que es farà és demanar pressupost a tres contractistes per triar el més adequat.

Quant al projecte que indica com ha de ser la rehabilitació, Castillo comenta que «s’ha intentat ser el més conservador possible». Es canviarà la teulada, perquè està en molt mal estat, i es retiraran tots els afegits que es van anar posant amb el pas del temps, atès que va estar llogada fins als anys 80. La idea és llogar-la com a vivenda, però no descarta que s’hi pugui muntar, per exemple, un negoci de restauració. Té planta baixa, planta intermèdia i un espai sota teulada que es diàfan.

Les donacions es poden fer al compte ES71 0081 0049 5000 0260 2971 o al web www.parroquies.bisbatvic.org, on es tramita automàticament la desgravació.

Per altra banda, la parròquia ha obtingut dues ajudes per part de l’Ajuntament de Manresa. Una ha de servir per traslladar un cable elèctric d’Endesa que passa per sobre del santuari i que hi fa molta nosa i lleig i, l’altre, per il·luminar les dues cares del campanar que encara no ho estan.