Un consorci d’universitats, de petites i mitjanes empreses (pimes) i de centres de recerca liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha guanyat un projecte competitiu per posar en marxa un màster internacional en l’àmbit TIC, que s’impartirà a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC Manresa) a partir del curs 2024-2025. El projecte Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems (MERIT) s’articula al voltant de l’àmbit de la Internet de les coses i incorpora aspectes punters com la intel·ligència artificial i la ciberseguretat, tots ells elements clau en la digitalització de les pimes. El projecte té un pressupost de 12,5 milions d’euros i està cofinançat al 50% per la Comissió Europea.

El màster què prepara la UPC serà capdavanter perquè fusiona tres àmbits clau de les TIC: Internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès), intel·ligència artificial (IA) i ciberseguretat. El seu disseny es vincula, sobretot, a les necessitats de les empreses, especialment de les pimes, i inclourà igualment aspectes de recerca. En el projecte hi participen quatre universitats europees (Vilnius Tech, Riga Technical University, Tallinn University of Technology i UPC), dues empreses, un centre de recerca i tres centres tecnològics en forma d’un consorci internacional. La Comissió Europea (CE), a través de la primera convocatòria del Digital Europe Programme, finança el desenvolupament d’aquest tipus de programes de màster en universitats referencials que complementen el pla d’acció d’educació digital i l’European Skills Agenda. És en aquest context, que la CE ha seleccionat el centre de la UPC a Manresa per liderar el desenvolupament d’aquest programa de màster internacional en el qual hi ha prevista una inversió de 12,5 milions d’euros, cofinançats al 50% per la CE, dels quals la UPC n’executarà el 24%. En el marc del projecte es construirà un ecosistema formatiu per formar especialistes en l’àmbit digital. La presència de pimes en el consorci i el paper que han de tenir en les fases de disseny i avaluació garantiran aquesta orientació. El professor de l’EPSEM, Ilker Demirkol, lidera el nou programa de màster que s’estendrà durant quatre anys. Els dos primers anys es treballarà en el disseny conjunt i en la preparació de materials i dels equips per impartir el màster i, els dos darrers, per posar en marxa el màster, que començarà a impartir-se el curs 2024-2025. El programa de beques vinculat a aquest programa de màster és un tret diferencial del projecte, ja que una de les seves premisses és la captació i la retenció de talent. Les beques es destinaran tant a cobrir el cost de la matrícula del màster com per fomentar la mobilitat internacional d’estudiants entre les quatre universitats membres del consorci. El pressupost que s’hi destina permetrà disposar també d’infraestructures i laboratoris de darrera generació per impartir la docència. Entre les entitats participants en el projecte hi ha el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) –una unitat del Grup UPC dedicada a transferir tecnologia a les empreses– i ASOINDEL, una pime bagenca dedicada a l’enginyeria. Aquest projecte pioner permetrà, per primera vegada, l’encaix de les necessitats TIC de les pimes en el disseny d’un programa de màster en l’àmbit europeu.