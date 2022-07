Les Festes de Sant Ignasi es duran a terme entre el 13 i el 31 de juliol en plena celebració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa.

Les Festes de Sant Ignasi són la celebració al voltant de la diada de Sant Ignasi de Loiola (31 de juliol) i que tradicionalment han estat organitzades per l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, juntament amb el programa religiós dels jesuïtes de la Cova.

En els darrers anys i amb l’empenta de Manresa 2022, la implicació de Manresa Turisme i el suport de l’Ajuntament de Manresa han impulsat aquesta celebració estiuenca amb un caire cultural i turístic, a la qual s’hi han sumat altres agents com la Seu o l’Oller del Mas.

Per segon any consecutiu, els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar i de Castellgalí han sumat les seves propostes a les festes, que s'obriran el 13 de juliol amb un acte a Castellbell i el Vilar: el Pla de Lluna al Camí Ignasià, un doble concert sota la llum de la lluna plena i amb Montserrat de fons al Pla del Mas-Roig.

Pel que fa a Castellgalí, organitza el dia 23 de juliol una representació teatral del pas d’Ignasi de Loiola per aquesta població i un concert de música i poesia.

Altres activitats relacionades amb el Camí Ignasià són la caminada nocturna Montserrat – Manresa (16 juliol), la projecció del documental ‘El Camí Ignasià’ al Santuari de la Cova (29 i 30 de juliol); el ‘Camí Ignasià conscient, Bosc, vinya i essència’, a l’Oller del Mas (29 de juliol), una activitat per descobrir els últims quilòmetres del camí connectant amb el paisatge i amb un mateix, que acabarà amb un tast de vins a la terrassa de l’Oller.

A aquests actes s’hi sumen les activitats que ja s’han fet tradicionals de les Festes de Sant Ignasi, com el cicle de música Sons del Camí, les presentacions de treballs i llibres, els actes litúrgics o les accions dels comerciants que ambientaran els carrers del Centre Històric, com la Fira Mercat, la música en directe, la botifarrada i les xocolatades, els espectacles infantils o les visites guiades que permetran conèixer racons i elements singulars del carrer Sobrerroca i voltants.

Tot plegat dins un context físic, el Centre Històric, que durant el juliol suma més activitat, com ara les Vesprades d’Estiu a la Seu de Manresa; el mercat i el Sopar del Tomàquet (dins la Festa del Tomàquet del Bages) o els ‘pintxo-pote’ que es fan els dimecres; un fet que permet acabar d’arrodonir les festes amb propostes diverses i per a tots els gustos.

Una celebració especial

La programació s’ha presentat amb la presència de Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat; Josep Maria Fius Rubí, regidor de Centre Històric; Lluís Pagès, director de la Fundació Cova de Sant Ignasi, i Mete Codinach, en representació de La Seu. També hi ha assistit Jordi Calsina Jodas, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que aquest 2022, i per segon any consecutiu, ha sumat les seves propostes de promoció del Camí Ignasià al programa de les festes, juntament també amb la població de Castellgalí.

En la roda de premsa, Joan Calmet ha explicat que les festes de Sant Ignasi són una celebració amb “molts anys d’història” i que s’han mantingut vives gràcies a la implicació de l’Associació de Comerciants, la Cova, l’Ajuntament i les entitats que treballen per mantenir-la, potenciar-la, fer-la més atractiva i estendre’n la difusió i la participació. El regidor de Turisme ha subratllat que la celebració d’aquest any és molt especial, però ha recordat que Sant Ignasi i el Camí Ignasià són un llegat extraordinari que es mantindrà “esperem que 500 anys més”.

Al seu torn, el regidor de Centre Històric, Josep Maria Fius ha donat a conèixer els trets més característics de la celebració d’aquest any, que compta amb un munt d’activitats culturals i lúdiques obertes a tothom.

Per la seva banda, Lluís Pagès ha recordat tots els actes que s’impulsen des de la Cova, com la projecció de la pel·lícula “Camino Ignaciano”, i que contribueixen a enriquir la figura de Sant Ignasi i la seva influència en la societat actual.

Finalment, Jordi Calsina s’ha mostrat ”content” d’estrenar les festes amb l’acte “Pla de lluna al Camí Ignasià” al terme del Castellbell i el Vilar, i ha volgut felicitar el regidor Joan Calmet “la seva mentalitat i tarannà integrador” per treballar plegats amb d’altres municipis en l’impuls en les activitats vinculades a Sant Ignasi i al Camí Ignasià.

Organització i programa

Les Festes de Sant Ignasi estan organitzades per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, la Fundació Cova de Sant Ignasi, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Basílica de la Seu de Manresa i l’Oller del Mas.

Podeu consultar el programa sencer clicant aquí.