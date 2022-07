La Comissió Europea ha seleccionat la UPC Manresa per liderar un projecte que definirà i implantarà un màster internacional sobre l’Internet de les coses, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat amb un pressupost de 12,5 milions d’euros.

Un consorci d’universitats, de petites i mitjanes empreses i de centres de recerca liderat per la UPC ha guanyat el projecte competitiu per posar en marxa aquest màster internacional en l’àmbit TIC, que s’impartirà a Manresa a partir del curs 2024-2025. El projecte Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems (MERIT) té un pressupost de 12,5 milions d’euros cofinançats al 50% per la CE, dels quals la UPC n’executarà el 24%.

El seu disseny es vincula, sobretot, a les necessitats de les empreses, especialment de les pimes, i inclourà aspectes de recerca. En el projecte hi participen quatre universitats europees (Vilnius Tech, Riga Technical University, Tallinn University of Technology i UPC), dues empreses, un centre de recerca i tres centres tecnològics en forma d’un consorci internacional.

La Comissió Europea (CE), a través de la primera convocatòria del Digital Europe Programme, finança el desenvolupament d’aquest tipus de programes de màster en universitats referencials que complementen el pla d’acció d’educació digital i l’European Skills Agenda.

Es construirà un ecosistema formatiu per formar especialistes en l’àmbit digital. La presència de pimes en el consorci i el paper que han de tenir en les fases de disseny i avaluació garantiran aquesta orientació.