Algunes famílies utilitzen les pantalles com a cangur per als infants, però això té conseqüències negatives: els converteix en infants sobreexcitats, a qui costa mantenir l’atenció amb l’afegit d’una afectació negativa en l’adquisició d’un llenguatge que no és l’adequat per a la seva edat. Així ha iniciat la seva intervenció al diàleg Eines digitals, ús i addiccions la mestra i bibliotecària, Rosa Vila, que durant una hora ha conversat amb Dominica Díez, psicòloga Clínica de la divisió de Salut Mental d’Althaia i responsable de la Unitat d’Addiccions Comportamentals (CAS del Bages).

Totes dues han coincidit que l’ús de pantalles comença a tenir conseqüències tant en la salut com en l’aprenentatge dels infants, que cal que aquesta qüestió tingui un abordatge multidisciplinari i des de diferents àmbits i han recomanat, entre d’altres, que les famílies es dotin d’un pla familiar d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que afecti i comprometi tots els seus membres: infants, joves i adults.