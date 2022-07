Més de la meitat de les persones que moren a Manresa són incinerades

Més incineracions i menys fèretres als nínxols. Les cremacions ja anaven a l’alça i la pandèmia sembla haver accentuat la tendència.

A Manresa, el març del 2020, Mèmora-Fontal va posar en marxa la primera i única incineradora de cadàvers de la ciutat i la comarca i, des de llavors, el percentatge de cremacions ha anat a més.

Segons els responsables del servei, si es pren com a referència la situació del 2019, abans de l’eclosió de la covid-19, es pot apreciar l’evolució, tenint en compte que l’obertura del nou tanatori amb incineradora al polígon del Pont Nou també ha propiciat l’augment de cremacions.

L’any 2019, els serveis atesos a Manresa van ser 430 serveis amb un 35% de cremacions sobre el total.

L’any de l’explosió de l’epidèmia de covid-19, el 2020, van ser 820 serveis, amb un 47% de cremacions.

El 2021 va baixar el nombre de serveis per la menor mortalitat de l’epidèmia en relació al 2020 i van ser 528, amb un 57% d’incineracions. I durant els primer sis mesos del 2022, s’han atès 292 serveis, amb un 53% d’incineracions.

A Àltima-Fontanova, el 2020 el percentatge d’incineració era del 37% amb un increment de serveis funeraris del 15% en relació al 2019.

Pel que fa al 2021, es va recuperar el nivell de defuncions d’abans de la pandèmia, mentre que el percentatge d’incineracions no va baixar.

A nivell de tot Catalunya, les companyies membres de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) van gestionar el 2021 un total de 63.654 serveis, uns 10.000 menys que el 2020, el pitjor any de la pandèmia. Això suposa un 16% menys que el 2020 però encara 5.000 més que el 2019, un 8% més. Des d’Anfucat constaten doncs d’un cert retorn a la normalitat anterior a l’esclat de la covid-19.

D’altra banda, les incineracions continuen creixent i ja superen el 50% dels serveis funeraris. El 2019 es van incinerar un 47,2% dels difunts, el 2020 van ser el 50,8% i el 2021 se n’han incinerat el 52,2%. El volum de facturació va assolir els 206,3 milions d’euros, un 6% més que el 2019 i un 1,1% menys que el 2020.

Asfuncat puntualitza que el 2020 tot i que van augmentar les morts no es van poder fer molts serveis com a conseqüència de la situació epidemiològica i les restriccions per la pandèmia. Les famílies de prop de 22.500 difunts no els van poder acomiadar perquè les vetlles i les cerimònies de comiat no estaven permeses del 13 de març al 25 de maig.

Les restriccions van desaparèixer del tot el setembre del 2021, i això explica que la facturació gairebé hagi assolit durant l’any passat el mateix volum que l’anterior tot i que s’han prestat a l’entorn de 10.000 serveis menys.