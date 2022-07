L’Ajuntament de Manresa ha iniciat treballs de substitució de rajoles en mal estat al passeig de Pere III i carrers adjacents. L’actuació va arrencar fa uns quants dies al carrer del Canonge Mulet, entre el carrer d’Àngel Guimerà i el passeig de Pere III, i continuaran al Passeig, davant del Casino. Es fa la substitució de 160 m2 de rajoles amb un pressupost de 13.500 euros.

Justament el dia 2 d’aquest mes de juliol Regió7 va publicar un reportatge on es feia ressò dels problemes per mantenir intactes les rajoles del primer tram del Passeig. La causa, segons els experts, és que no tenen un coixí prou ferm a sota i que no aguanten els canvis de temperatura. Sigui pel que sigui, l’aspecte no és el millor.

Després de la fase actual de substitució, durant el darrer trimestre de l’any s’efectuarà una segona fase al Centre Històric, que permetrà reparar trams en mal estat dels carrers de la Mel, de Sant Tomàs, de Sant Miquel i de Vilanova, de la Plana de l’Om i de la plaça Clavé. La previsió és la de substituir uns 100 m2, amb un pressupost de 14.000 euros.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, explica que «cada any destinem una part del pressupost municipal a la renovació de peces prefabricades d’aquests vials de calçada única del Centre Històric i el Passeig», que «són independents del Pla de Millora de l’Espai Públic que es fa anualment» i que es presentarà «pròximament».