A banda de guanyar molta comoditat per circular, sobretot en una ciutat on abunden els carrers amb bonys, forats i esquerdes, el nou asfaltatge a la cruïlla de la plaça de Prat de la Riba amb l’avinguda dels Països Catalans ha permès adequar un nou pas zebra que els vianants segur que agraeixen.

Fins ara, per travessar d’una banda a l’altra de la plaça, o calia anar fins al pas de vianants que hi ha passat el Pont de Ferro en direcció al centre ciutat –que funciona amb un botó a demanda– o hi ha qui es jugava directament la vida travessant per la calçada. Ara, aprofitant els treballs de pavimentació d’una part de la plaça Prat de la Riba i de l’enllaç amb l’avinguda dels Països Catalans que, com va informar divendres aquest diari, obrirà el tram entre les carreteres de Vic i de Viladordis aquest mes, s’ha adequat un pas de vianants de banda a banda amb un espai entremig per aturar-se i amb l’accés a la vorera a un cantó i a l’altre rebaixat, per a més comoditat dels vianants. Mentrestant, el forat recurrent al carrer de la Indústria, molt a prop del nou tram asfaltat, ha tornat a sortir i es va fent gran.