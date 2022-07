«Vinc d’una família de músics i no séni tocar la flauta»

A Manresa i a moltes poblacions del Bages i del Berguedà, Llorenç Juanola Foixench és una persona coneguda o, potser, molt coneguda. Afable, molt implicat en nombroses entitats de l’àmbit econòmic i social. Actualment presideix el Montepio de Conductors, associació històrica que ofereix serveis relacionats amb el sector de l’automòbil i de les assegurances i que esdevé interlocutor davant les institucions en temes de mobilitat i infraestructures. Llorenç Juanola és la cara més visible del negoci familiar que porta 82 anys a la capital del Bages. A Juanola Photomaton, s’hi pot trobar qualsevol tipus d’electrodomèstic i també altres productes susceptibles de captivar l’interès de la clientela. Ara ja han arribat a la quarta generació. L’establiment va començar orientat a la fotografia i s’ha adaptat als temps i a les tendències.

El Llorenç de la Cambra, el Llorenç de l’ExpoBages, el Llorenç de la UBIC, el Llorenç del Montepio, el Llorenç de cal Juanola. Per quina faceta el coneixen més?

Per la de botiguer. El nostre comerç familiar és històric i la meva presència a les entitats ha ajudat a donar més projecció al nom de Juanola i, per tant, també al negoci.

Hi ha alguna de les organitzacions on s’ha implicat que hagi estat més difícil o complexa la gestió?

El Montepio de Conductors, que és la darrera entitat amb la qual m’he implicat i que encara presideixo. Hi va haver moments difícils que van comportar una acció més directa. En altres organitzacions la feina ha estat més de representació, sense un dia a dia executiu. A la Cambra he estat vuit anys vicepresident segon, però sempre ha tingut un tarannà presidencialista. A ExpoBages hi ha un equip professional molt consolidat que permet que tot l’engranatge funcioni bé i, en el cas de la UBIC, comportava una feina de seguiment setmanal, però va ser una entitat que em va proporcionar una projecció pública notable.

S’intueix que ser a la directiva de l’entitat que agrupa els botiguers no deu ser sempre una bassa d’oli.

Durant tretze anys vaig ser-ne el secretari i sempre hi havia temes calents damunt la taula. Un de rellevant era el de la Trama Urbana Consolidada (TUC), a partir de la qual es definien zones comercials. Molta feina, moltes reunions, però també miràvem de passar-ho bé i de rebaixar moments de més tensió.

Les entitats són un viver per establir vincles, sovint d’amistat.

Fas moltes amistats perquè acabes passant moltes hores junts. Quan fas les coses per altruisme, el normal és teixir complicitats. Noves coneixences, noves relacions i, també, he de dir que molts han acabant sent clients de casa.

Des del 2008 fins aquest maig ha estat al capdavant de la comissió d’ExpoBages. Ara ha fet un pas al costat.

Tot és fruit d’una evolució. Feia catorze anys que hi era i hi havia arribat per delegació de la Cambra de Comerç. La idea era deixar-ho amb el canvi a la presidència de la Cambra, però Sílvia Gratacós em va demanar que continués un any més. Al final, han estat tres i amb la covid pel mig.

En tots aquests anys s’ha hagut de relacionar amb diferents alcaldes i regidors. Com han estat les relacions?

Els polítics no han incidit gaire en l’organització d’ExpoBages. Ells dipositaven la confiança en la comissió organitzadora i sempre hi hem tingut una relació bona i cordial.

A cal Juanola fa més de vuit dècades que tenen les portes obertes. Hi ha alguna fórmula especial per poder sobreviure tants anys?

El secret és el tracte i el fet de solucionar els problemes que puguin tenir els nostres clients. La nostra és una venda de confiança. Gairebé mai diem que no a res. Hi ha gent que ens diu que ve perquè hi tenim de tot i els donem sortida a les seves necessitats. Durant anys hem sembrat la confiança de la gent.

Els deu ajudar que, actualment, la vida dels electrodomèstics és més curta.

És real, com també és cert que els preus dels electrodomèstics són més econòmics en relació amb l’increment del nivell de vida. A banda han millorat molt tecnològicament i s’ha rebaixat el consum energètic. Els processos productius han canviat molt en els darrers anys, amb les coses bones i alguna de no tant.

Que a l’establiment familiar s’hi pugui trobar bombetes, posts de planxar, electrodomèstics i fins i tot bicicletes elèctriques, deu comportar problemes de logística...

No sempre hem seguit les modes i, fins i tot, la nostra cadena, Expert, volia que ens especialitzéssim. Això no ho vam fer. Sempre hem volgut que quan una persona entri a la botiga trobi allò que busca. Hi ha coses que sembla que queden encallades, però al final sempre tenen sortida.

Formar part d’una cadena deu ser inevitable.

El nostre sector ha estat pioner en la compra a l’engròs. Seria inviable que cada comerç fes petites compres. Individualment no podríem ser competitius. Ja els pares i l’avi van associar-se a la cadena DACC, que comprava i feia el magatzematge.

Hi ha electrodomèstics clàssics i d’altres de nous que s’han posat de moda. Quin en destacaria ara?

Es venen molt bé les fregidores d’aire calent. Fa un parell d’anys que van sortir al mercat i tenen èxit. En no necessitar oli atreuen molta gent.

Amb la pujada de preus de la llum i del gas, a l’hivern es deuen haver venut més estufes de butà i, ara a l’estiu, més ventiladors.

El ventilador és una solució econòmica, però a l’estiu moltes famílies prefereixen fer servir l’aire condicionat. Volen estar bé a casa i hi ha aparells amb un alt nivell d’eficiència energètica. En canvi, a l’hivern, sí que s’ha notat un increment notable de la venda d’estufes de butà.

El seu avi i els seus germans eren originaris de Tortellà, a la Garrotxa. La família va venir a Manresa i va ser coneguda per les seves aptituds musicals.

Eren set germans, tots músics, i a Tortellà vivien de fabricar culleres de fusta. Aquí van fundar la cobla Bages. Fins i tot, Manresa té un carrer dedicat al germà de l’avi, que va ser compositor de sardanes.

Ha heretat algun gen musical?

Els gens musicals de l’avi i dels seus germans a mi no m’han arribat. Vinc d’una família de músics i no sé ni tocar la flauta. M’agrada escoltar música, sobretot rock simfònic.

Quins records té de la botiga del carrer Guimerà quan se centraven en la fotografia?

De jovenet no m’agradava haver de ser els dissabtes a la botiga quan els amics ja anaven de festa. En aquella època jo era vergonyós, i passava més estones al laboratori que al mostrador. Més endavant, en acabar el servei militar el pare ja em va donar responsabilitats a la botiga. Recordo que, ben aviat, ja em va fer atendre els viatjants.

No en tenia prou amb la botiga i decideix aventurar-se amb el món del paintball.

On vam començar i créixer va ser a Vilada. Hi teníem una empresa d’esports d’aventura. Ja fa 23 anys que vam començar amb el paintball i després ho vam estendre al Bages. Tenim clients de tot arreu, una part derivats de les cases de turisme rurals.

Hi ha la percepció que és una activitat amb aires militars?

Al començament se’n parlava, però el temps ha demostrat que és una activitat lúdica i que la gent s’ho passa molt bé, sense cap mena de connotació militar. En realitat, és més un esport on et passes tres hores corrent i escapant-te pel bosc amb una eina a la mà en forma d’escopeta que dispara boles de pintura.

Estem parlant de turisme al Berguedà i al Bages. Com veu que evoluciona?

Costa avançar. Tot és molt lent. A Vilada ja fa anys esperàvem el pla d’usos del pantà de la Baells. Crec que mai no veurem que s’executi aquest pla, com difícilment veurem que es desdobla la C-55, al sud del Bages.

Quina creu que és la prioritat de Manresa?

Hauríem d’aconseguir millorar la mobilitat amb Barcelona. Cada vegada és pitjor. Una proposta que estem treballant al Montepio passa per un servei de bus diferent de l’actual.