Recentment hem celebrat el Dia Internacional del Comerç Just per difondre les alternatives de consum que tenim a l’abast, especialment aquells productes que procedeixen dels països del Sud. Les activitats programades han estat molt diverses.

Ja fa més de 20 anys que a Catalunya diferents col·lectius, entitats i ajuntaments se sumen a la campanya per impulsar el comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària. Dues dècades de treball conjunt i descentralitzat han permès molts aprenentatges, com ara que cal sumar energies i buscar la complementarietat de les diferents alternatives per tal de tenir més potencial transformador.

Per això, tenim clar que, en temps d’emergència climàtica i de crisis diverses, és clau apostar per la proximitat i els circuits econòmics curts, donar suport a la pagesia local i als comerços que donen vida als nostres barris. Però si consumim aliments com ara el cafè, el cacau i el sucre –que només es produeixen als països del Sud global, però que formen part dels hàbits de consum habituals de la majoria de la població–, hem de tenir present fer-ho sota els criteris del comerç just.

Comerç just, de què parlem?

Sovint confonem comerç just amb comerç local o, fins i tot, amb consum responsable, però, tot i que són conceptes amb molts punts en comú, signifiquen coses diferents. Quan parlem de comerç just ens referim a un model d’intercanvi Sud-Nord que posa la justícia social i ambiental al centre. Es concreta en 10 principis transformadors que es poden agrupar en 3 blocs (socials, ambientals i econòmics), i vetlla especialment pels drets del camperolat –sovint organitzat en cooperatives– i de les seves comunitats, vulnerats constantment per les pràctiques de les multinacionals. Per tant, és imprescindible que el producte procedeixi dels països del Sud Global per considerar-lo part del moviment del comerç just (un producte fet al nostre país també es pot fer i distribuir en condicions justes, però no estaria emmarcat en aquest paradigma que se centra en les relacions internacionals, històricament desequilibrades).

El màrqueting de les grans empreses capitalistes ens pot portar a confusions, així que cal que estiguem alerta davant les possibles estratègies de greenwashing que només maquillen les seves males praxis habituals, i diferenciar-les de les del moviment del comerç just. I com podem fer-ho? Les certificacions estableixen un sistema de garanties sòlid i integral per assegurar el compliment dels 10 criteris transformadors. A Catalunya, podem trobar 5 segells amb garanties, d’entre els quals els més habituals són Fairtrade (creat per l’organització Fairtrade International) i SPP, un segell creat per petites productores organitzades. Els segells apareixen als paquets de cafè, sucre de canya o xocolata, al costat d’altres informacions sobre on i com s’ha produït el producte, un dret bàsic que tenim com a consumidores, sovint vulnerat també per les grans empreses –a qui un exercici de transparència real perjudicaria greument la seva imatge.

I si, al marge de segells i estàndards, valorem conèixer i apropar-nos a la realitat de les productores del Sud (i fins contactar-hi), podem aprofitar les converses que les entitats importadores i distribuïdores de comerç just de Catalunya organitzen freqüentment, precisament per establir vincles estables i de confiança entre productores i consumidores.

I què passa amb el tèxtil?

Hem parlat de cafè, xocolata i sucre de canya, però també hi ha productes de comerç just fora de l’àmbit de l’alimentació, i aquí entra en joc el cas de la nostra roba. La indústria del tèxtil i la confecció és la segona més contaminant del món, que promou un model de consum basat en la sobreproducció i el malbaratament de recursos, i en l’explotació laboral de milions de treballadores. Fer-li front no és fàcil, però tampoc impossible. Cada vegada més marques de roba sostenible vetllen per assegurar que les peces que produeixen siguin respectuoses amb les persones i el medi ambient en totes les seves fases.

La feina per promoure opcions justes, així com el compromís de les consumidores, ha de ser dia rere dia, sumant companyes en aquest camí pel canvi.