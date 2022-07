La campanya solidària amb Ucraïna de la Fundació del Convent de Santa Clara amb l'Associació de Voluntaris de CaixaBank no s'atura. Sor Lucía Caram, directora de la fundació, ha explicat a Regió7 que avui dilluns entraran a Ucraïna amb 23 ambulàncies més. Amb aquestes, ja seran 52 les que han portat al país en guerra per tal d'enviar-les al front per recollir ferits, atès que es fan malbé de seguida i, per tant, cal renovar-les tot sovint. Juntament amb els vehicles, també hi porten material sanitari.

La monja argentina i manresana, que viu al Convent de Santa Clara, a on han anat arribant i sortint els vehicles en els diferents combois que s'han organitzat, explica que a final de més tenen la intenció de tornar-hi amb una vintena més. Justament per això continua la campanya de captació de recursos. La crida també inclou la demanda de dos vehicles pickup. Les donacions es poden fer via bizum, al número 05152. Regió7 ja va informar en el seu dia que la crida de Caram havia aconseguit aplegar 69 ambulàncies. Són les que hi han anat portant en diferents viatges.