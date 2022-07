De tant en tant, la basílica de la Seu dona algun ensurt en forma de despreniment o d’esquerda, tot i que les tasques de restauració dels últims anys han fet que cada cop siguin menys habituals.

El darrer ensurt l’ha donat un arc gòtic del contrafort, a la zona de l’absis, que ha cedit una mica a causa d’una esquerda. A més a més, probablement fruit de la dilatació per culpa de l’onada de calor que vam patir fa unes setmanes, a l’interior va caure una mica de morter d’una volta a l’altura d’on hi ha la capella de Sant Honorat, que és al lateral del temple que queda al costat del claustre.

La reparació de l’arc gòtic es farà amb els diners del conveni corresponent a aquest 2022 entre el bisbat, l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, que, segons ha pogut saber Regió7, ja s’ha signat i inclou els mateixos imports que el conveni anterior: 60.000 euros per part de Diputació, del bisbat i de l’Ajuntament i, pel que fa a la Generalitat, la part corresponent a una partida de 200.000 euros per al trienni 2020-2022.

Del doble joc d’arcs boterells que hi ha als contraforts de la Seu, l’arc que ha cedit una mica és el més prim, que és gòtic, el superior. El que es va fer quan es va descobrir l’afectació va ser posar-hi un testimoni que ha servit per comprovar que no s’ha mogut més. El pas següent consistirà a fer-hi passar un nervi de formigó i retirar el morter reintegrador per substituir-lo per pedra natural.

Problemes sobrevinguts

Les obres corresponents al conveni del 2021 han servit per restaurar un finestral i el seu vitrall, que estaven totalment desfets, però, per dos problemes sobrevinguts –l’increment dels preus i la desaparició del fabricant francès del morter reintegrador que abastia les obres, que ha estat absorbit i desactivat per la competència–, no s’ha pogut fer tot el previst inicialment, que s’acabarà enguany. Per tant, a banda de l’arc, es faran els baixos del finestral, un tros de mur i un mòdul de terrat.