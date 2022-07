Al carrer de Damià Rius, al polígon industrial i comercial dels Trullols, a Manresa, hi ha aquest indicador que no es pot veure, ja que està completament tapat per les branques i les fulles dels arbres plantats a la vorera. Si fos un altre tipus de rètol seria més admissible, però tractant-se d’una senyalització viària cal evitar que despisti els conductors en comptes d’informar-los.