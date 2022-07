Representants dels grups polítcs municipals, amb l’alcalde Marc Aloy al capdavant, i de la UPC han desembarcat al Parlament de Catalunya per reclamar suport per a la Fàbrica Nova.

Units per impulsar un projecte clau per a la ciutat, govern i oposició van comparèixer a l’òrgan legislatiu català junts per visibilitzar el front comú polític local en la transformació de l’antic complex fabril en un pol de recerca i coneixement, i demanar que es traslladi a un projecte «que és de país», va explicar a aquest diari l’alcalde Marc Aloy.

Els polítics de l’Ajuntament de Manresa anaven acompanyats del rector de la UPC, Daniel Crespo, i el director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa-UPC Manresa, Pere Palà, per traslladar a la cambra catalana el pla per convertir el recinte industrial en universitari centrat en l’economia del coneixement amb la tecnologia com a base, que neix amb l’ambició de ser un referent a nivell internacional.

La compareixença es va fer a la Sala de Grups del Parlament. Com que la petició de l’Ajuntament havia estat presentar el projecte davant les comissions d’Educació, Universitats i Recerca, i Empresa i Treball, la fórmula que es va trobar va ser que la comissió d’Universitats i Recerca, presidida per l’alcadessa de Vic, Anna Erra, coordinés l’acte perquè d’una tacada la informació arribés als representants de totes tres comissions.

Per part de l’Ajuntament de Manresa, a més de l’alcalde Marc Aloy hi havia el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili; Cristina Cruz (ERC), Joan Calmet (JxM), Anjo Valentí i Joaquim Garcia (PSC), Gemma Boix i Roser Alegre (Fem) i Andrés Rojo (Cs).

Els parlamentaris assistents a la presentació van ser Marta Moreta, Helena Bayo i Cristofol Gimeno (PSC), Pau Morales i Anna Torrentà (ERC), Judith Toronjo, Anna Erra i Joan Canadell (Junts), Eulàlia Reguant (CUP) i Lucas Ferro (En Comú Podem). El grup de Ciutadans va excusar la presència però va mostrar el suport al projecte i no van assistir representants del PP ni de Vox.

"Content i emocionat"

Un cop acabat l’acte, l’alcalde Marc Aloy assegurava sentir-se «content i emocionat» pel fet que «per primer cop» l’Ajuntament de Manresa realitzava un desembarcament d’aquestes característiques al Parlament de Catalunya en un gest que qualificava de «molt important».

Explicava que els grups parlamentaris havien «valorat i remarcat el gran consens la il·lusió que hem sabut transmetre». Van parlar tant Aloy com els representants de la UPC i dels grups municipals. Per part dels grups parlamentaris Pau Morales (ERC) va afirmar que sempre cal escoltar la veu del territori, però encara més quan hi ha projectes interessats sobre la taula com és el cas del de la Fàbrica Nova.

Joan Canadell (Junts) va lamentar els dèficit endèmic de finançament que pateix Catalunya i que repercuteix a tots els nivells.

Cristòfol Gimeno (PSC) va destacar el fet que es tractava d’un projecte engrescador i va posar en valor la feina feta per tots els actors que havien intervingut.

Eulàlia Reguant (CUP) va remarcar l’aposta que s’havia fet per passar d’un projecte privat i consumista a un de public relligador de barris.

Pels Comuns, Lucas Ferro va recordar que es parlava molt de descentralització, però el 80% de la recerca i desenvolupament es realitzava a l’àrea metropolitana i Manresa oferia una oportunitat de redreçar la centralització. El diputat d'En Comú Podem va subratllar que amb el projecte també es recuperava el patrimoni industrial de la ciutat.

L’alcalde Marc Aloy va concretar que el que es demanava és que la Generalitat assumís un terç del cost del projecte, que entre tres conselleries i al llarg de 2 anys implicava destinar uns 15 milions.

Aloy, i la resta de compareixents dels grups municipals, van expressar el seu desig que la pinya política que s'havia mostrat des de Manresa obtingués una resposta que estigui a l'alçada no només de les necessitats de la ciutat sinó també del país.