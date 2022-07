La plataforma líder en facilitar contactes extramatrimonials, Ashley Madison, atribueix el podi a Manresa com a ciutat més infidel de l’Estat degut a les restriccions socials i religioses que provoquen l’efecte contrari. El director del portal a l'Estat, Crhistoph Kraemer, creu que la capital del Bages hauria d’aprofitar la fama de ciutat infidel.

Les infidelitats són més abundants del que es creu?

El model de matrimoni monògam com a únic model de parella acceptat socialment ja té els seus dies comptats. Ja la majoria de la Generació Z ni tan sols es planteja casar-se. Encara que un 40% d’ells encara anhela tenir una relació monògama algun dia, un altre 30% prefereix una relació oberta i el restant 30% fins i tot una relació poliamorosa. D’aquí a una mica veurem que hi haurà molta més diversitat quant a formes de parella i estimar, i que ja no caldrà amagar-se o avergonyir-se per viure-les.

I si vostè tingués una parella de la qual estigués enamoradíssim i descobrís que li està sent infidel a través d'Ashley Madison?

Estudis biològics demostren clarament que la monogàmia no és natural en l’ésser humà. Per tant, no em plantejo tenir una relació monògama, la qual cosa fa obsolet parlar d’infidelitat. El model de parella que jo m’imagino és d’una relació oberta consensuada.

Ashley Madison pensa fer algun tipus d’acció a Manresa: gravar algun espot, visitar-la per a prendre imatges...

De moment encara no, però potser hauríem de pensar-nos-ho.

Creu que Manresa podria aprofitar aquesta fama de ciutat infidel per a fer algun tipus de promoció?

Per descomptat podria ser una bona campanya per a l’oficina de turisme de Manresa. Estaríem encantats de parlar amb els responsables sobre una possible col·laboració.